Jusqu'à 44 centimètres de pluies enregistrés à Pirae

PAPEETE, le 8 janvier 2018. Les côtes Nord de Tahiti et Moorea ont été les zones principalement touchées par les fortes pluies du week-end dernier. Jusqu'à 44 centimètres de pluie ont été enregistrés à Pirae.



Météo France a fait le bilan ce lundi des fortes pluies du week-end dernier. Les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent ont été fortement impactées par des pluies remarquables. Les îles Sous-le-Vent ont été principalement touchées dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que les îles du Vent ont davantage été touchées dans la nuit de samedi à dimanche. "Les cumuls de pluies relevés sur ces quatre jours sont importants aux îles du Vent, plus précisément sur les côtes nord de Tahiti et Moorea. Les cumuls relevés sont supérieurs à 240 L/m2 sur les côtes exposées. Par exemple, 241 L/m2 ont été relevés à Temae, 251 L/m2 à Faa’a, 300 L/m2 à Mahina, 390 L/m2 à Arue et 440 L/m2 à Pirae. En revanche, la presqu’île et les côtes Est ont été relativement épargnées."



"Les îles Sous-le-Vent ont été les premières impactées par les pluies associées à la perturbation jeudi en fin d’après-midi", décrit Météo France. "A Bora Bora et à Raiatea, il est tombé respectivement 63 L/m2 et 72 L/m2 entre le jeudi après-midi et le vendredi midi. Sur Tahiti et Moorea, il est tombé plus de 60 L/m2 en 3 heures à Vairao, 88 L/m2 en 12 heures à Mahina."



Après une petite période d’accalmie, un nouvel épisode de fortes pluies associé à des orages a touché les îles du Vent dans la nuit du samedi à la mi-journée de dimanche. La zone urbaine de Tahiti a été touchée par une activité orageuse importante. "L es pluies l’accompagnant ont été fortes avec plus de 100 L/m2 recueillis durant l’événement sur la zone urbaine", a relevé Météo France.



"Par rapport aux événements de janvier 2017, cet épisode, typique de la saison chaude, se démarque par des intensités horaires de pluies nettement moins importantes ", analyse Météo France.