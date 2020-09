Jumel fait honneur aux vendeurs de bords de route

TAHITI, le 21 septembre 2020 - Ce sont des scènes typiques et pittoresques selon l’artiste-peintre Jumel. Les ventes de fruits, légumes, poissons… en bord de route l’ont inspiré. Tout comme les vendeurs qui tiennent ces stands à l’abri d’un parasol.



" C’est ce que j’ai aimé en arrivant ", explique Jumel, artiste-peinte. Il parle là des vendeurs de bords de route, de ceux qui s’installent à l’entrée de chez eux avec des fruits et légumes du jardin ou des poissons du lagon non loin ; des " scènes typiques et locales ", " pittoresques ". Selon lui, il n’y a pas beaucoup d’endroits " où l’on peut voir ça " !



Ce thème l’intéresse depuis un moment. Celui qui aime peindre " ce qu’il voit ", trouve un grand intérêt à ces scènes et notamment aux jeux d’ombres et de lumières. " Je crois que la lumière existe par l’ombre. Et c’est ce qui me plaît. "



Son objectif est de retranscrire au plus près cette dualité.



Pour travailler, il commence par prendre des photographies. Il s’est acheté un bon appareil pour saisir toutes les nuances, les couleurs, la lumière, les contrastes. " Et ça fait toute la différence. "



Quand il a pu, il a immortalisé les stands et les vendeurs. Souvent, les stands étaient désertés. Dans ces situations, il a, parfois, rajouté des vendeurs dans son atelier, mais il n’aime pas recomposer. Il ne fonctionne pas comme ça et préfère laisser les scènes telles qu’elles ont été saisies.



Pourquoi alors ne pas déplacer son chevalet ? " Parce que la lumière change trop vite ", répond-t-il. " En France, c’est ce que je faisais et c’est ce que j’espère réussir à faire ici un jour. Mais il faut que je travaille encore. " Tout évolue de minute en minute et n’est pas comparable d’une journée sur l’autre.



Natures mortes, le défi



En plus des scènes de vie, Jumel propose ses désormais fameux poissons peints sur des planches de bois. Ils connaissent un franc succès. Il propose aussi des natures mortes.



Pour les peintres, c’est un exercice technique qui peut se révéler plus compliqué qu’il en a l’air. Quant aux amateurs de peinture, ce genre n’est plus à la mode. " Les gens abandonnent ces choses simples ", constate Jumel qui pourtant s’y est risqué. " Et grâce à ça, j’ai appris énormément ."



Après l’exposition en cours, le peintre reviendra pour une exposition collective à la galerie du Chevalet avant la fin de l’année. Il envisage par ailleurs de faire évoluer son travail.



" J’aime les voitures américaines ", indique-t-il. Il est revenu d’un séjour aux États-Unis avec d’innombrables clichés qui lui permettront d’explorer cette piste. Et peut-être, un jour, d'envoyer des toiles sur le continent américain, à Hawaii ?



En attendant, il espère enfin revenir en septembre 2021 avec, peut-être, une exposition sur les scènes de vie dans les espaces de restauration, ou bien sur les fare.