Judo – Tournoi de St Gatien : Un podium pour Poerava Temakeu

EN BREF - Poerava Temakeu, 15 ans, du Vénus Judo de Mahina, a intégré le Pôle Espoir d’Orléans en août 2017. Six athlètes du Vénus Judo Club au total ont une double licence et sont intégrés à un Pôle Espoir en métropole. Ce samedi 3 février, elle est montée sur la troisième marche du podium au Tournoi de St Gatien. Ce tournoi de la région parisienne est l’un des plus difficiles dans la région. Ce résultat est de bon augure pour Poerava qui se prépare pour les championnats de France individuels cadets prévus les 7 et 8 avril 2018. Il lui faudra réussir un deuxième podium pour gagner sa qualification. Elle rejoindrait dans ce cas Krystal Garcia, déjà qualifiée pour ces championnats. SB / FPJ