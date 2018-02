Judo – Focus sur Maxime Haroud : « Les Polynésiens ont le cœur sur la main »

Parole à Maxime Haroud :



Les objectifs au niveau de la sélection ?



« Au niveau des cadets, juniors, séniors et vétérans, on va partir pour les championnats d’Océanie prévus à Nouméa en avril. Au niveau des minimes, on va faire l’open d’Auckland en Nouvelle Zélande fin juillet, on emmènera aussi quelques cadets-juniors pour les préparer aux éventuels tournois internationaux. On va procéder aux entrainements de la sélection pour se regrouper, pour se former et pour créer un groupe qui a une bonne cohésion. »



Il y a eu de bons résultats avec les séniors en 2017, avec Gaston Lafon ?



« Oui, c’est super qu’ils puissent ramener des médailles. Ils restent des exemples et des références pour les plus jeunes. Mais il ne faut pas se reposer sur eux et se préoccuper de former les nouvelles générations. »



Quelques mots sur ton parcours ?



« J’ai fait plusieurs podiums au championnat de France, j’ai intégré l’équipe de France trois ans, j’ai été remplaçant aux championnats d’Europe et championnats du monde. J’ai passé trois années en première division parmi les 30 meilleurs français de ma catégorie. J’ai fait le Pôle France à Orléans, c’est pour ça qu’on envoie les jeunes du club Vénus là bas, on sait qu’ils seront dans de bonnes mains. Je dois attendre deux ans avant de pouvoir combattre pour la Polynésie française, c’est ce que je compte faire. »



Bilan de tes huit mois de présence à Tahiti ?



« Je vois que les Polynésiens sont motivés, ils aiment les sports de combat, dont le judo. Il y a du niveau sur le tapis, ils se battent comme des guerriers. Je suis Français, mon père est d’origine kabyle, on a ce côté guerrier en commun ! Ils sont volontaires, au niveau associatif, ils sont vraiment présents. Je viens des quartiers de Lyon alors atterrir ici au bord de la plage avec des gens qui sont prêts à t’aider quoi qu’il arrive…même s’ils ne te connaissent pas, ils t’offrent leur maison, humainement c’est hors du commun. Je peux confirmer que les Polynésiens ont le cœur sur la main. » Propos recueillis par SB