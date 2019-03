Judo – Championnats de France junior : Médaille de bronze pour Krystal Garcia

Parole à Bernard Di Rollo :



Le bilan de ces championnats ?



« Le bilan est positif avec cette belle médaille pour Krystal Garcia. Sarry Pahape a un très fort potentiel, elle est sortie au premier tour à mon avis un peu stressée par l’enjeu. Teipoteani a eu un tirage difficile et elle aussi est capable de beaucoup mieux. Félicitations à toutes les trois pour leur implication et leur présence lors de ce grand rendez-vous annuel du judo français. La saison est loin d’être terminée alors je suis certain de les voir briller très vite. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci à tous les acteurs de cette réussite, les entraineurs et dirigeants de l’Insep, du pôle Orléans et de Sucy Judo. Merci également à nos partenaires Teva Import, STC Nutrition et la commune de Mahina. »