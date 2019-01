Judo – Challenge Air Tahiti Nui : Les Jeux du Pacifique en ligne de mire

Cyril Gaudemer, directeur technique de la fédération :



Comment s’inscrit cette compétition dans le calendrier fédéral ?



« C’est une compétition de mi-saison qui nous sert de pré-sélection pour les prochaines échéances internationales, avant le championnat qui aura lieu en mars. On aura une sélection pour les minimes pour la Coupe de France qui aura lieu fin mars, on aura également une pré-sélection pour les benjamins, minimes et séniors qui vont partir à Auckland mi-mai. Bien sûr, cela va conforter l’expérience de ceux qui participeront aux Jeux du Pacifique mi-juillet. »



Comment se font les sélections ?



« Plusieurs critères entrent en ligne de compte. Les résultats, l’assiduité aux entrainements fédéraux, l’assiduité dans leur club aussi et puis, bien sûr, les sélections se feront en fonction des quotas de places que l’on aura. On a jusqu’à huit minimes pour la Coupe de France par exemple. La sélection a été effectuée il y a deux-trois semaines pour les Jeux. On a une équipe hétérogène avec à la fois des jeunes et des moins jeunes. C’est un groupe qui est soudé et qui s’entraine tous les samedis ensemble, un groupe qui est prometteur. »



Satisfait de la participation ?



« Oui, on a eu le même nombre de participants que lors du championnat qui a eu lieu en novembre mais Raiatea n’était pas là. Sans Raiatea, on est à peu près dans les mêmes chiffres avec une participation relativement forte. On a eu une grosse participation des cadets qui ont participé en sénior. L’ordre a été quelque peu chamboulé avec des cadets qui viennent titiller les séniors. On espère avoir encore plus de monde grâce à Raiatea au mois de mars. »