Journées portes ouvertes de l'Université

Tahiti, le 17 février 2024 - Ce samedi, l'Université de la Polynésie française a ouvert ses portes au grand public. L'occasion pour les futurs étudiants de découvrir la structure et les formations dont elle dispose, mais également la vie du campus animée par ses diverses associations.



Scientifiques, littéraires, économistes, peu importe le profil de l'étudiant, l'Université de Polynésie française (UPF) constitue la principale structure dédiée aux hautes études sur le territoire. Et à quelques mois de la fin de l'année scolaire, cette dernière en a profité pour organiser sa journée portes ouvertes, ce samedi 17 février, afin d'accueillir ses potentiels futurs étudiants. Un événement d'envergure puisque tout le campus s'est mobilisé pour l'occasion. En effet, au programme : visite guidée du site en minivan, mais également de la bibliothèque universitaire, du complexe sportif, des différents bâtiments ou encore du Centre international de recherche archéologique sur la Polynésie. Le tout animé par des stands d'information et d'orientation répartis également sur tout le campus, où le grand public a pu échanger avec les étudiants, les professeurs et des représentants de l'UPF.



“C'est une journée destinée surtout aux lycéens, à ceux qui sortiront prochainement du baccalauréat et qui ne savent pas exactement quoi faire après en termes de hautes études”, explique Heimanu Manutahi, vice-président étudiant de l'UPF. “De plus, c'est l'occasion également de visiter le Centre d'hébergement des étudiants de Outumaoro, ainsi que la cité universitaire, pour les étudiants originaires des îles et désireux de venir poursuivre leur cursus à Tahiti. Cette journée permet aussi d'aller à la rencontre des différentes associations que compte l'Université de Polynésie française. On y trouve des associations dédiées à l'écologie, au sport ou encore à la culture par exemple.”

Un dynamisme qui séduit Parmi elles, la jeune association Reo-UPF se démarque par ses ambitions : “Nous espérons à terme que la langue polynésienne s'installe au même niveau que la langue française, c'est-à-dire qu'elle soit commune, usuelle, et qu'elle représente également un moyen de réussite et non de substitution”, assure son nouveau président, Ihirau Piton. Une vision d'ores et déjà marquée sur le campus, puisque les panneaux de signalisation sont désormais bilingues, avec le tahitien en priorité et la traduction française en dessous.



Un dynamisme qui n'a pas manqué de plaire aux futurs étudiants présents lors de cette journée portes ouvertes : “Ça change vraiment du lycée”, témoigne Aude, actuellement en terminale au lycée Paul-Gauguin. “Là, on a l'impression que ce sont les élèves qui s'occupent de leur propre établissement.” Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir sa mère, venue l'accompagner pour l'occasion : “Une fois que l'on arrive à l'université, on entre dans l'âge adulte et on attend donc des étudiants qu'ils se comportent comme tel, ma fille.” Aude est prévenue.

Rédigé par Wendy Cowan le Dimanche 18 Février 2024 à 19:30 | Lu 203 fois