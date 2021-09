Journées du patrimoine : Le musée vous donne rendez-vous en ligne

TAHITI, le 7 septembre 2021 - La dixième édition des Journées du patrimoine organisées par le Musée de Tahiti et des îles sera 100% numérique. L’établissement a créé du contenu pour l’occasion et proposera, entre autres, des visites en live de son exposition Ti’a Mai.



" Voilà dix ans que nous célébrons les Journées du patrimoine au musée ", rappelle Miriama Bono, la directrice de l’établissement. " Il nous importait, encore cette année malgré le contexte, de maintenir ce rendez-vous national et même européen ." En France, les musées organiseront des manifestations pour la 38e édition.



Le Musée de Tahiti et des îles assure sa mission de démocratisation de la culture tout en insistant sur la portée pédagogique de l’opération. Selon le programme, chaque jour, entre le 13 et le 18 septembre compris, deux temps forts sont prévus. Du contenu a été spécialement créé pour animer les matinées avec des visites, des ateliers et des focus sur les collections.



Des visites en live



La plupart de ces contenus est en cours d’enregistrement. Les visites guidées de l’exposition Ti’a mai seront, elles, en live. " C’est un exercice tout à fait nouveau ", reconnaît Miriama Bono qui se chargera de faire la visite. " Il créera une certaine émulation, nous donnera l’impression de vivre quelque chose ensemble car il me sera possible de réagir aux commentaires directement. "



Ces contenus seront ensuite précieusement stockés puis mis à disposition des classes notamment en fonction des besoins et demandes. Un plus pour tous les élèves des îles et ceux de Tahiti qui ne peuvent pas se déplacer qu’il y ait ou non un confinement. " Des classes m’ont déjà sollicitée pour pouvoir découvrir l’herbier virtuellement puis pour mettre en place, à l’issue de la projection, un échange de questions-réponses en direct ." Stimulé par le contexte de crise sanitaire et de confinement, le musée s’adapte et innove pour faire vivre ses collections, pour donner toute sa place au patrimoine.



Pendant la semaine, les internautes pourront, à 14 heures, regarder des vidéo sur, par exemple, la pirogue de Tatakoto, le collier de la cheffesse de Rurutu ou bien encore le penu de Maupiti. Samedi et dimanche, un documentaire sera proposé à la même heure. Il s’agit de Tapa d’Océanie, d’hier et aujourd’hui réalisé par creative.tv dans le cadre du festival "Tapa d’Océanie, d’hier et aujourd’hui". Ce documentaire revient sur les images de l’exposition. En plus, il rend hommage à Michel Charleux, co-commissaire de l’exposition et du festival, passionné par la culture polynésienne et spécialiste du tapa. Il restera disponible jusqu’au dimanche minuit.



Une démarche numérique pérenne



Les Journées du patrimoine 2.0 prolongent les démarches numériques déjà entreprises par l’établissement depuis 2020 au travers de l’opération #culturechezvous et la mise en ligne de visites virtuelles de l’exposition Fa’ahio ta’u tufaa. L’offre dématérialisée s’étoffe.



En attendant le 13 septembre, deux visites virtuelles sont disponibles. Elles sont en accès libre. Il y a celle de l’exposition Fa’aiho ta’u tufa’a qui a eu lieu de novembre à avril 2021 ainsi qu’une visite de l’ancien musée. Vous pouvez, pour l’exposition, découvrir les œuvres ainsi que les notes explicatives, mais aussi regarder les interviews des artistes. La visite de l’ancien musée permet de s’approcher de très près des pièces qui étaient visibles grâce à des zooms.



Enfin, n’oubliez pas que grâce à Facebook et Instagram, vous pouvez découvrir chaque jour un objet des collections du Musée de Tahiti et des îles