Journées d'examen à Moorea pour les jeunes pompiers

Moorea, le 12 juillet 2021 - Seize jeunes sapeurs pompiers en formation, de Moorea et de Punaauia, ont passé leur examen Brevet National de Jeunes Sapeurs Pompiers (BNJSP) sur l’île sœur en fin de semaine dernière. Après plusieurs épreuves théoriques et physiques, onze ont décroché leur diplôme tandis que les cinq autres passeront des sessions de rattrapage en octobre.



Seize jeunes sapeurs pompiers du fenua, dont quatorze issus de l’association des jeunes sapeurs de Moorea et deux de l’association de Punaauia, ont passé jeudi et vendredi dernier leur examen de BNJSP. Agés de 16 ans au moins, ces jeunes ont passé et validé depuis quelques années au sein de leur association les quatre cycles de formation nécessaires pour pouvoir s’inscrire à cet examen. Des thèmes comme la lutte contre les incendies, le prompt secours ou la protection des biens et de l’environnement sont traités lors de ces 4 cycles. Dans la matinée de jeudi, Les candidats avaient à passer les épreuves théoriques sur l’incendie et les interventions diverses. Vendredi matin, place aux épreuves sportives avec le parcours sportif : natation, tractions et épreuve d’endurance cardio-respiratoire. Les examens se sont ensuite terminés vendredi après-midi avec les quatre épreuves de métier : l’incendie, les connaissances du matériel de type échelle, le sauvetage en hauteur ainsi que l’éclairage et groupe électrogène. "Globalement, il y a eu un super état d’esprit. Les seize jeunes ont montré un dynamisme important. On voit le résultat de ceux qui se sont bien préparés. Ils vont potentiellement l’avoir." a déclaré le lieutenant colonel Stephane Clerc, directeur adjoint de la Protection Civile au haut commissariat et président du jury.