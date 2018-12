Journée portes ouvertes à la Base marine de Papeete ce samedi matin

Parmi ces ateliers citons, entre autres, des démonstrations de "cynotechnie", ces chiens entrainés pour la recherche et le sauvetage des blessés, mais aussi des hélitreuillages par l'hélicoptère Dauphin de la 35F, des démonstrations des pompiers et des secouristes, des explications de la navigation traditionnelle par l'équipage de Faafaite, des parcours du combattant, des démonstrations de techniques de combat militaires, une exposition de peinture sur l'explorateur Bougainville, une conférence sur les actions de la 25F et de la 35F, des "spots selfie"... Et pour le confort du public il y aura aussi des espaces restauration, des toilettes, des chapiteaux pour se protéger du soleil ou de la pluie... Une belle organisation, toute militaire.



Deux sites seront ouverts : la base navale et la zone de réparation navale avec le dock. Le parking sera situé à Fare Ute, près de Cegelec. L'entrée sera située dans la zone de réparation navale de Fare Ute (juste avant le pont de Motu Uta, mais après la route qui mène à Total). Une fois sur le site, des transferts maritimes entre les deux zones seront organisées toute la matinée pour les visiteurs de plus de six ans, ou en bus pour les personnes à mobilité réduite et les petits enfants.