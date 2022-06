Journée olympique au fenua : partagez vos photos de votre pratique sportive pour la paix

Tahiti, le 22 juin 2022 - En 2024, Teahupo'o accueillera les épreuves de surf des Jeux olympiques et paralympiques. À cette occasion, le ministère en charge des Sports a décidé de promouvoir la pratique d'une activité sportive en organisant, du 23 au 26 juin, la journée olympique au fenua. Un événement digital auquel chacun est invité à participer en postant photos et films sur les réseaux sociaux.



Dans deux ans, Tahiti accueillera les épreuves de surf des Jeux olympiques et paralympiques de Paris-2024, qui se dérouleront sur le spot de Hava'e, à Teahupo'o. Le ministère en charge des Sports a décidé de profiter de cet événement d'envergure internationale pour promouvoir la pratique d'une activité physique, comme il l'a annoncé dans un communiqué mercredi. Pour cela, il s'appuie sur la journée olympique, instaurée en 1948, dont le but est d'inciter à faire du sport mais aussi de promouvoir les valeurs de l'olympisme, à savoir : la tolérance, la paix, l'amitié, la solidarité et le fair-play.



Cette année, le thème retenu est celui de la paix. À cette occasion, le ministère lance un événement digital en s’appuyant sur une des valeurs qui promeut la paix : le partage. Chacun, athlète de tous les jours ou randonneur du dimanche, est invité à partager sa pratique physique ou sportive au quotidien, seul, entre amis ou en famille, dans un lieu insolite ou son site favori.



Pour participer, rendez-vous du 23 au 26 juin sur la page Facebook Journée olympique 2022 au Fenua et postez vos photos en utilisant les trois hashtags : #îledejeux, #Journéeolympique et #JeBougePourlaPaix. Vous pouvez également poster un montage vidéo ou de photos sur TikTok en utilisant les trois mêmes hashtags, tout en n'oubliant pas de le repartager ensuite sur la page de l'événement Facebook. Un montage de tous les posts est prévu le 27 juin pour remercier tous les participants.