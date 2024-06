Journée nationale du don d'organe : 100 patients en attente d'un rein au fenua

Tahiti, 10 juin 2024 – L'association "Un Don de Vie" organise une journée de sensibilisation au don d'organe le samedi 22 juin prochain à Paofai. Une journée qui revêt une importance toute particulière, alors qu'actuellement 100 patients sont en attente d'une greffe rénale en Polynésie.



À l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes, de la greffe et de reconnaissance aux donneurs qui se déroulera le 22 juin prochain, l'association "Un Don de Vie" organise une journée de sensibilisation dans les jardins du parc Paofai, de 8 h à 17 h. "Cette journée est essentielle pour sensibiliser le public à l'importance du don d'organes et pour rendre hommage aux donneurs", précise l'association dans un communiqué.



En Polynésie, la greffe rénale est une priorité de santé publique. Depuis dix ans, 162 greffes ont été réalisées sur le territoire, ce qui démontre l'importance de cette pratique. Cependant, encore en 2023, le taux de refus de don d'organes a atteint 64 %, ce qui freine la pratique et les soins des 100 patients qui sont actuellement en attente d'une greffe de rein en Polynésie. Un faible taux, qui s'explique le plus souvent par une "méconnaissance des souhaits des défunts", explique "Un Don de Vie".



Au programme de la journée du 22 juin : le matin, une prière œcuménique avec des chants religieux, suivie d'un tamure marathon avec des lots à gagner. L'après-midi, des jeux traditionnels "Tu'aro Maohi" ainsi qu'un concert de Sissa-Sué et de Lolita Rock sont programmés. Toute la journée, des stands de sensibilisation seront également installés.