Journée internationale des bénévoles et des volontaires vendredi

Tahiti le 4 décembre 2024. Une Journée internationale des bénévoles et des volontaires, se déroulera le vendredi 6 décembre 2024 au Parc Paofai de 8h30 à 23h.





Cette journée a pour objectif de valoriser le rôle essentiel des bénévoles et des volontaires dans la société polynésienne, de susciter de nouvelles vocations, notamment auprès des jeunes, et de sensibiliser la population aux nombreuses opportunités qu’offre l’engagement citoyen.



À travers cette initiative, il s’agit également de souligner que l’engagement dans des actions solidaires contribue non seulement au bien-être collectif, mais aussi à l’épanouissement personnel de celles et ceux qui s’y investissent.



Tout au long de la journée, les visiteurs pourront découvrir une grande diversité d’organisations locales qui présenteront leurs missions et leurs actions à travers des stands d’information et de sensibilisation. Ces rencontres permettront d’établir un lien direct entre le public et de mettre en valeur les projets menés et d’encourager le recrutement de nouveaux bénévoles.



La journée sera également marquée par un moment fort en fin d’après-midi, avec la remise des Trophées du cœur. Ces distinctions viendront honorer des initiatives exemplaires, qu’il s’agisse d’actions collectives ou individuelles, et célébreront des contributions remarquables au service du bien-être et de la solidarité en Polynésie française.



Pour clôturer cette journée exceptionnelle, une soirée cinéma en plein air viendra réunir petits et grands autours d’une projection cinématographique.



Cet événement se veut un espace d’échanges, d’inspiration et de reconnaissance. Il rappelle que l’engagement citoyen est un pilier essentiel de notre société et une expérience enrichissante pour chacun.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 4 Décembre 2024 à 16:21 | Lu 153 fois