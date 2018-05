Journal des enfants : un voyage dans l’univers ça te tente ?

PAPEETE, le 7 mai 2018. L’association Proscience a acquis un nouveau planétarium. Elle a fait venir un astrophysicien pour former des animateurs en Polynésie. Maintenant, l’association invite au voyage. Petits et grands peuvent s’installer dans le planétarium, planter le nez dans les étoiles et rêver. Justement, des séances ont lieu salle Muriavai à la Maison de la culture.



Peut-être te rappelles-tu Cosmodyssée IV, alias Tua ‘ana. Pendant douze ans, il a fait le bonheur des Polynésiens férus de ciel et d’espace. Il a été le planétarium de l’association Proscience qui l’a proposé aux scolaires et au grand public. Mais il a fait son temps. Depuis début mars, un nouveau planétarium est arrivé sur le territoire pour prendre le relais.



Un planétarium, c’est un dôme à l’intérieur duquel est représenté l’espace avec les planètes, les étoiles, les constellations, les galaxies… En fait le ciel est ce qu’on voit sur Terre en regardant vers le haut, il est composé d’air. Au-delà, il y a l’espace.



Dans l’espace il y a des planètes. Dans notre système solaire il y a huit planètes : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Jusqu’en 2006, il y avait neuf planètes, mais depuis on a retiré Pluton de la liste.



Il y a aussi des étoiles comme le soleil, des satellites, des astéroïdes, des comètes, des poussières et des gaz interplanétaires. Notre système solaire fait partie d’une galaxie qu’on appelle Voie Lactée. Mais il existe d’autres galaxies. Les astronomes estiment qu’il y en a entre 100 et 200 milliards dans l’univers.



Les chiffres donnent le tournis. Les distances sont inimaginables. Le seul système solaire est si vaste qu’il a fallu inventer un système de mesure spécial ! On parle d’unité astronomique ou ua, qui se base sur la distance entre la Terre et le soleil. Soit 150 millions de kilomèters. En passant du temps dans le planétarium, tu pourras (entre autre) prendre conscience de cette immensité.



Le planétarium est gonflé d’air, c’est ce qui lui donne sa forme. Pour pouvoir observer l’espace. Tu entres par une petite porte, tu t’assoies sur un coussin au sol et tu lèves la tête. Au centre du planétarium se trouve un animateur qui sert finalement de guide de voyage. Lui connait le logiciel, les images et vidéos qui sont projetées. Il connait le ciel et l’espace, il aime raconter des histoires. Toi, tu n’as rien à faire. Tu peux rêver, découvrir, écouter. Le logiciel et l’animateur s’occupent de tout pour te permettre de voyager sans efforts et sans frais.

Si cela t’intéresse, en ce moment, le planétarium a été installé dans la salle Muriavai de la Maison de la culture. Le planétarium est un peu exigent, il lui faut un endroit abrité et qui est autorisé à recevoir du public. C’est pourquoi il n’est pas toujours opérationnel. C’est donc l’occasion d’aller le découvrir. Jusqu’à vendredi, des séances sont organisées pour le grand public.