Journal des enfants : Tout savoir sur les dents, organe vivant de la dentition

PAPEETE, le 10 avril 2018. Elles sont 20 au total chez les enfants, dures, vivantes, blanchâtres. Elles peuvent tomber et repousser une fois. Elles sont données à la petite souris, peuvent être "de lait", "définitive" ou "de sagesse", ce sont… ? Les dents. Tu les connais bien ? Sinon, pars à leur rencontre.



Commençons par quelques définitions. Les dents sont considérées comme un organe vivant. L’organe c’est une partie du corps qui a une fonction particulière dans l’organisme. Chez l’homme elles servent à mâcher. Elles coupent, déchirent, écrasent les aliments. Ce qui nous permet de les avaler et de les digérer plus facilement. Il existe aussi le terme de denture. C’est l’ensemble des dents. La dentition c’est plutôt la vie des dents. Leur formation, la croissance.



Les dents sont prisonnières de la gencive. Elles sont fixées dans les os maxillaire en haut et dans la mandibule en bas. En fait, on ne voit qu’une partie de la dent que l’on appelle la couronne. Sous la gencive, dans l’os de la mâchoire, il y a une racine. La dent c’est donc une couronne et une racine.



La dent est constituée de plusieurs couches différentes de, disons, matière. Il y a l’émail, que tu vois et que tu frottes quand tu te laves les dents. Dessous se trouve la dentine puis tout au cœur de la dent, la pulpe. C’est la partie vivant. Dans la pulpe il y a un nerf et de petits vaisseaux sanguins. C’est à cause du nerf que tu souffres quand tu as une carie. Car le nerf est très sensible.



La carie c’est un trou dans la dent qui est fait par des bactéries. Quand la carie atteint le nerf, elle devient douloureuse. Il faut savoir qu’une fois les bactéries sont installées (elles s’installent si tu ne te brosses pas les dents correctement et assez souvent), rien ne peut les arrêter. Elles continuent à creuser jusqu’au nerf. La seule solution est d’aller chez le dentiste.



En général, les premières dents arrivent vers l’âge de 6 mois (mais elles peuvent arriver plus tôt !). Dans la plupart des cas, à 3 ans, les enfants ont leurs 20 dents de lait. Ils commencent à les perdre à partir de 6 ou 7 ans. Les dents de lait laissent place aux dents définitives ou dents adultes (voir encadré).