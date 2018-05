Journal des enfants : Soleil, l’astre lumineux source de vie

PAPEETE, le 2 mai 2018. Demain, c’est la journée internationale du soleil. L’occasion d’en apprendre plus sur cet astre brillant de notre galaxie qui rythme la vie sur Terre, apporte de la lumière et de la chaleur. Le soleil, c’est une étoile, une parmi les 200 à 400 milliards d’étoiles que compte notre galaxie et qui a aujourd’hui près de 5 milliards d’années.

C’est un corps céleste lumineux, vénéré dans plusieurs religions. Le soleil est l’astre le plus lumineux de notre système solaire. Le système solaire est un ensemble composé d’une étoile centrale, le soleil, et de huit planètes qui lui tournent autour. Ce sont : Mercure, Venus, la Terre, Mars (les plus proches du soleil) et Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (ce sont les plus grosses et les plus éloignées).



Le système solaire est situé sur l’un des bras de notre galaxie, à environ 28 000 années-lumière du centre. Le système solaire fait le tour de notre galaxie en 250 millions d’années.



Le soleil puise son énergie dans les réactions qui ont lieu en son centre et où règne une température de 15 millions de degrés Celsius. C’est une énorme boule de gaz dans laquelle se produit une thermo fusion-nucléaire qui développe une quantité d’énergie extraordinaire. Cela fait 5 milliards d’années que ça dure et cela devrait durer encore 5 milliards d’années.

La Terre est située à une distance idéale du soleil, ni trop loin, ni trop près. Ce qui a permis à la vie de survenir et de rester. Le soleil nous donne de l’énergie (chaleur) avec ses rayons infra rouge (IR) et de la lumière avec ses rayons lumineux (la lumière met 8 minutes pour parcourir jusqu’à nous). Il nous envoie aussi des rayons ultra-violets (UV) qui nous permettent de bronzer, ou de prendre des coups de soleil quand on n’est pas protégé !



On l’observe se lève le matin et se coucher le soir même s’il brille 24 heures sur 24. Mais comme la terre tourne sur elle-même, on ne peut pas le voir 24 heures durant. Le soleil rythme aussi nos années et nos saisons car la Terre tourne autour de lui en 365 jours. Au cours de son voyage annuel, elle s’en approche et s’en éloigne ce qui donne les saisons.