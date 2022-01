Jouez à la "Fresque du climat" à l'occasion de la Nuit de la lecture

TAHITI, le 18 janvier 2022 - La Maison de la culture, en partenariat avec les associations ProScience et Tahiti Scrabble propose la cinquième édition de la Nuit de la lecture samedi 22 janvier. Le rendez-vous, national, est décliné sur le territoire avec un programme pensé pour les enfants et les adultes sur le thème des "quatre éléments". Le public sera notamment invité à jouer à La Fresque du climat.



L’année dernière, la quatrième édition de la Nuit de la Lecture était entièrement numérique en raison de la pandémie. C’est le thème "pluie d’étoiles" qui avait été retenu. Cette année, le public est à nouveau invité dans les espaces de la Maison de la culture pour fêter l’événement sur le thème cette fois-ci des "quatre éléments".



La Nuit de la lecture est un événement national qui a lieu pou la sixième année. Le thème est : l’amour. Les organisateurs du territoire préfèrent choisire leur propre thème pour pouvoir prendre un peu d’avance sur l’organisation et pour pouvoir tenir compte des ressources disponibles localement.



Divers ateliers et animations seront proposés dès 16 heures. Parmi eux, un grand jeu, un "serious game", occupera les parents et les enfants (à partir 10 ans) pendant trois heures sur le thème de l’environnement. Il s’agit de



Depuis fin 2018, l’association La Fresque du climat fondée par Cédric Ringenbach œuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique. Cette association a un fonctionnement décentralisé et participatif, initialement inspiré du Parti pirate suédois, dont les grands principes sont la “do-ocratie”, le droit à l’erreur et la transparence.



Un jeu pour passer à l’action



L’association s’est donné une mission d’éducation et de sensibilisation auprès de tous les publics, en France et dans plus de 40 pays. L’efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d’utilisation ont facilité sa diffusion exponentielle, avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées tous les cinq mois.



En Polynésie, il existe plusieurs "fresqueurs", autrement dit des animateurs comme Line Randon. Elle intervient dans les écoles, auprès des acteurs de l’environnement et sera ce samedi à la Maison de la culture.



Le jeu compte 20 (pour les enfants) ou 40 cartes (pour la version adulte). Elles ont été élaborées sur la base des derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Les joueurs, par groupe de six ou sept, doivent associer les cartes de manière à mettre en évidence les causes, conséquences, effets. Ensuite, le tout compose une grande fresque qui est fixée au mur. " Nous y ajutons des flèches pour pointer du doigt les liens, car en réalité ce qui est linéaire à première vue finit par être systémique ", explique Line Randon.



Selon elle, l’activité est ludique certes, mais " elle engage le corps ". De ce fait, elle " suscite des émotions fortes y compris pour ceux qui sont déjà sensibilisés ". Aussi, une phase de débriefing des émotions est prévue. " On débat pour définir des solutions et actions, tout le monde a des idées ." Les fresqueurs en sont convaincus, ils l’observent, la fresque du climat est " un jeu pour passer à l’action ".





L’année dernière, la quatrième édition de la Nuit de la Lecture était entièrement numérique en raison de la pandémie. C’est le thème "pluie d’étoiles" qui avait été retenu. Cette année, le public est à nouveau invité dans les espaces de la Maison de la culture pour fêter l’événement sur le thème cette fois-ci des "quatre éléments".La Nuit de la lecture est un événement national qui a lieu pou la sixième année. Le thème est : l’amour. Les organisateurs du territoire préfèrent choisire leur propre thème pour pouvoir prendre un peu d’avance sur l’organisation et pour pouvoir tenir compte des ressources disponibles localement.Divers ateliers et animations seront proposés dès 16 heures. Parmi eux, un grand jeu, un "serious game", occupera les parents et les enfants (à partir 10 ans) pendant trois heures sur le thème de l’environnement. Il s’agit de La Fresque du climat qui est directement issu de l’association éponyme.Depuis fin 2018, l’association La Fresque du climat fondée par Cédric Ringenbach œuvre pour embarquer tous les individus et toutes les organisations dans la transition, en permettant la diffusion rapide d’une compréhension partagée du défi que représente le changement climatique. Cette association a un fonctionnement décentralisé et participatif, initialement inspiré du Parti pirate suédois, dont les grands principes sont la “do-ocratie”, le droit à l’erreur et la transparence.L’association s’est donné une mission d’éducation et de sensibilisation auprès de tous les publics, en France et dans plus de 40 pays. L’efficacité de cet outil pédagogique et sa licence d’utilisation ont facilité sa diffusion exponentielle, avec un doublement du nombre de personnes sensibilisées tous les cinq mois.En Polynésie, il existe plusieurs "fresqueurs", autrement dit des animateurs comme Line Randon. Elle intervient dans les écoles, auprès des acteurs de l’environnement et sera ce samedi à la Maison de la culture.Le jeu compte 20 (pour les enfants) ou 40 cartes (pour la version adulte). Elles ont été élaborées sur la base des derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Les joueurs, par groupe de six ou sept, doivent associer les cartes de manière à mettre en évidence les causes, conséquences, effets. Ensuite, le tout compose une grande fresque qui est fixée au mur. "", explique Line Randon.Selon elle, l’activité est ludique certes, mais "". De ce fait, elle "". Aussi, une phase de débriefing des émotions est prévue. "." Les fresqueurs en sont convaincus, ils l’observent, la fresque du climat est "".

À chaque âge son programme



Pour les enfants : les Bébés lecteurs, La Tente aux histoires, Les P’tits philosophes, lecture animée de l’album Okilélé et ateliers théâtre, écriture artistique autour des quatre éléments (avec Vanaa Tahiiritapu), Firifiri.



Pour les parents-enfants (à partir de 10 ans) : La Fresque du climat.



Pour les ados et adultes : rencontre avec Michèle Lewon, Libor Prokop, Tahiti Scrabble et atelier d’écriture artistique (avec Vanaa Tahiiritapu).



Pour tout le monde : Planétarium (à partir de 8 ans), conte polynésien raconté et signé.



Pratique



Samedi 22 janvier de 16 heures à 20h30 à la Maison de la culture.

Entrée libre et gratuite.

Un événement soumis au contrôle du pass sanitaire

Port du masque obligatoire dans tous les espaces.



Contacts



Renseignements au 40 544 544 / Page Facebook : Médiathèque de la Maison de la Culture



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 18 Janvier 2022 à 17:53 | Lu 112 fois