Johnny est mort, il nous a tout donné

Paris, France | AFP | mercredi 05/12/2017 - Johnny Hallyday, la plus grande rock-star que la France n'ait jamais connue, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans, des suites d'un cancer du poumon, a annoncé à l'AFP son épouse Laeticia."Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité", écrit-elle dans un communiqué. Lors de son concert à Toa’ta en mai 2016 , à l’invitation de la productrice Sonia Aline, le chanteur avait donné le meilleur de lui-même au public polynésien. Dans un show exceptionnel, la rock-star avait prouvé qu’il n’avait alors rien perdu de son aura de son talent, mais surtout de sa légendaire voix.Ce concert, il l’avait fait dans le cadre de sa tournée « Rester vivant ». Tombé sous le charme du fenua depuis son premier séjour en 1972, le chanteur n’avait pas caché son plaisir de revenir en Polynésie. C'est d’ailleurs avec une grande partie de sa famille qu’il était venu se reposer au fenua avant son concert. Puis il était reparti avec un seul regret, celui de n'avoir "pas eu le temps de se faire tatouer iciTu resteras vivant Johnny, dans le cœur de tous les Polynésiens