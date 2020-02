John Toromona avec Vaiata Friedman à Moorea-Maiao

Tahiti, le 31 janvier 2020 – Le représentant Tapura et président de la fédération du parti à Moorea-Maiao, John Toromona, a annoncé sa candidature aux prochaines municipales à la tête d’une liste « Tapura no Moorea-Maiao », avec notamment le soutien de l’élue Tahoera’a, Vaiata Friedman.



John Toromona a présenté vendredi matin au fare pote’e de l’assemblée sa liste « Tapura no Moorea-Maiao » pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Le représentant Tapura et président de la fédération du parti d’Edouard Fritch sur l’île sœur concède ne pas avoir reçu officiellement d’investiture de son parti pour cette élection, mais affirme « l’avoir demandé et l’attendre avec impatience ». En effet, le maire sortant, Evans Haumani, qui a quitté le Tahoera’a pour le Tapura il y a moins d’un an, demande lui aussi le soutien du parti majoritaire pour cette élection. « Il était contre nous lors des dernières élections », a rappelé vendredi John Toromona, pour qui Evans Haumani n’est absolument pas légitime à réclamer son appartenance au parti rouge et blanc.



Si la composition de la liste n’est pas encore définitivement arrêtée, les principales personnalités à la tête des sections de commune étaient toutes présentes vendredi matin à l’exception de celle de Maiao, Adèle Teihotu. On y retrouve : pour Haapiti, le responsable de la cantine Edmond Hururau ; pour Papetoai, la retraité de l’éducation nationale Enola Hugon ; pour Teavaro, l’agriculteur Julien Tuariihiona ; et surtout pour Paopao, la représentante Tahoera’a Vaiata Friedman. « Je suis Tahoera’a, mais pour cette élection, on ne va pas parler de parti », a expliqué cette dernière, dont le nom avait été cité trois jours plus tôt dans l’affaire des détournements à la subdivision de l’Equipement de Moorea. « C’est une réflexion que j’ai prise depuis deux mois. John Toromona a toujours été présent pour faire avancer nos dossiers », a-t-elle expliqué pour justifier son choix de soutenir la liste Tapura.



John Toromona a indiqué que sa campagne serait axée sur trois « axes » : des « services de proximité » pour les administrés, un « programme d’investissement réfléchi » et le « développement respectueux de l’environnement ». Le représentant et président de la commission permanente à l’assemblée a également évoqué la question de la sécurité, « premier problème » à régler selon lui sur l’île sœur.