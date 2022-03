Joe Biden est arrivé en Pologne, non loin de la frontière ukrainienne

Rzeszów, Pologne | AFP | vendredi 25/03/2022 - Joe Biden a atterri vendredi à Rzeszow en Pologne, à 80 km de la frontière avec l'Ukraine, pour une visite de deux jours très attendue dans ce pays allié, membre de l'Otan et qui voit affluer les réfugiés fuyant la guerre.



Si Air Force One a atterri peu après 14h00 locales (13H00 GMT), le président américain, portant costume mais sans cravate, n'en est sorti que près d'une heure plus tard.



Le président polonais Andrzej Duda a en effet eu selon la Maison Blanche un "changement de programme" l'empêchant d'accueillir comme prévu son homologue, et conduisant la Maison Blanche à changer un peu l'agenda.



C'est le ministre de la Défense polonais Mariusz Błaszczak qui l'a remplacé sur le tarmac pour souhaiter la bienvenue à Joe Biden.



Selon le chef du bureau de la politique internationale à la présidence polonaise, Jakub Kumoch, l'avion qui devait amener M. Duda à Rzeszow a dû faire demi-tour pour des raisons technique et atterrir à Varsovie. Le chef de l'Etat a finalement rejoint Rzeszow à bord d'un autre appareil.



Durant les premières heures de sa visite de deux jours en Pologne, Joe Biden devait d'abord rencontrer des soldats américains de la 82e division aéroportée stationnés à Rzeszow, puis tenir une réunion sur la situation humanitaire en Ukraine et alentour.



Andrzej Duda devait le rejoindre à l'occasion de cette deuxième étape.



Le président américain gagnera ensuite Varsovie pour des entretiens samedi avec les dirigeants polonais et une visite dans un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens qui ont fui l'invasion russe de leur pays.



M. Biden doit conclure samedi cette visite, qui a lieu un mois après que le président russe Vladimir Poutine a déclenché la guerre contre l'Ukraine, par un discours que la Maison Blanche promet "majeur" et "significatif".



Cette visite de la Pologne, pays allié au sein de l'Otan, plaque tournante pour le soutien militaire et aussi premier refuge pour des millions d'Ukrainiens fuyant les combats, intervient au lendemain d'une journée d'intense activité diplomatique à Bruxelles, en conclusion de laquelle Joe Biden a estimé que l'alliance militaire n'avait "jamais été aussi unie."



Son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a rappelé vendredi que les Etats-Unis avaient au total quelque 10.500 militaires stationnés en Pologne, et souligné la promesse du président américain de "défendre le moindre pouce du territoire de l'Otan".

