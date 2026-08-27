

Jiu-jitsu, half-rox et animations à Pueu

Tahiti, le 15 septembre 2026 – C’est un événement inédit qui se profile à Taiarapu-Est : samedi 3 et dimanche 4 octobre, le Surpass Open Festival va associer une compétition de jiu-jitsu inspirée des standards internationaux et une compétition de half-rox à diverses activités familiales. Rencontre avec les représentants du club Surpass Team de Taravao, à l’origine de ce projet ambitieux jusqu’au choix du site.





“Donner le meilleur et aller de l’avant dans le sport comme dans la vie.” C’est la philosophie du club de jiu-jitsu et taekwondo Surpass Team de Taravao. Créé en 2023, il a fêté ses trois ans début août et compte environ 180 adhérents, tous âges confondus. En marge des entrainements quotidiens, la première édition du Surpass Open Festival se prépare. Au programme, au complexe sportif de l’IJSPF de Pueu : deux compétitions de jiu-jitsu et de half-rox (hyrox condensé) en partenariat avec l’association Teva iti, complétées par diverses activités tous publics.



“C’est un projet qui mûrit depuis deux ans. On rêvait de créer une compétition locale qui se rapproche au maximum de ce qui se passe à l’international, avec le même parcours pour les compétiteurs, le même type de podiums et de médailles, pour que les athlètes polynésiens sachent comment ça se passe. Par exemple, la pesée a lieu un peu avant chaque combat, pas en début de journée. Il faut apprendre à gérer ça”, expliquent Tamatea et Poerava Faaio, respectivement président et secrétaire-trésorière de l’association sportive. Mais ce n’est pas tout : “On aime notre Presqu’île et on veut contribuer à la dynamiser en apportant de l’animation. On associe la compétition à des divertissements au même endroit pour que tout le monde s’amuse, y compris les familles qui accompagnent les compétiteurs et qui peuvent parfois trouver le temps long.”



Tous publics

Tamure marathon, bouées gonflables, laser game, jeux et surprises sont notamment au programme, avec un concert de Teiho Tetoofa en guise de clôture. Un événement pensé jusqu’au menu de la buvette, qui devrait mettre en avant des “bowls” variés, du poisson cru ou encore des cocos glacés.



Sur le plan sportif, quatre aires de combat sont prévues. Environ 300 compétiteurs sont attendus en jiu-jitsu, y compris en provenance des îles (Raiatea, Bora Bora), et jusqu’à 140 participants maximum en half-rox. Les inscriptions en ligne sont accessibles jusqu’au 25 septembre pour le jiu-jitsu et 30 septembre pour le half-rox. En jiu-jitsu, de nombreuses catégories sont ouvertes par niveau, dès l’âge de 5 ans.



Avec le soutien des membres du club et de plusieurs partenaires, dont la commune de Taiarapu-Est, Surpass Team finalise les derniers détails avant ce week-end tant attendu. Avec une petite fierté supplémentaire pour Tamatea Faaio : “J’ai grandi à Pueu, donc je suis content d’amener une compétition là-bas. C’est une grande et belle salle avec de la place autour pour les animations et le parking. Que vous soyez pratiquants ou pas, il ne faut pas hésiter à venir : c’est un événement pensé pour la population !”



​Infos pratiques Entrée pour le public à 500 francs (gratuit pour les moins de 10 ans). Plus d’infos Surpass Open Festival, du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, au complexe sportif de Pueu.Plus d’infos sur la page Facebook “Surpass Team”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 15 Septembre 2026 à 16:14 | Lu 120 fois



