Jiu jitsu brésilien – Nationals Pro US : Dany Gérard démarre bien l’année

Parole à Dany Gérard :



Un retour à la compétition positif ?



« La première compétition s’est déroulée en Floride, organisée par l’UAEJJF, c’était une des quatre compétitions de leur championnat. Elle me permet de gagner des points pour le classement Océania dont je dépends. Les deux premiers du classement Océania seront qualifiés pour les championnats du monde UAEJJF à Abu Dhabi en avril. »



Tu as pu gérer deux compétitions ?



« Cela a été super difficile, je suis parti jeudi soir de Tahiti pour arriver vendredi matin à LAX. Après cinq heures de transit, j’ai fait cinq heures de vol pour arriver à Orlando dans la nuit, pour une pesée le samedi matin à huit heures. J’ai essayé de récupérer au maximum dans la journée. La compétition s’est déroulée samedi soir, cela s’est bien passé, j’ai bien géré mes combats. Pas de soumission, j’ai gagné aux points dans ma catégorie, il n’y avait pas d’open. Après ça, je suis parti pour Los Angeles dans la nuit. »



La deuxième compétition ?



« Au Los Angeles International Open, cela s’est bien passé aussi, je gagne dans ma catégorie et j’obtiens une médaille de bronze en open. J’ai fait une erreur en demi finale en raison de la fatigue, je perds bêtement aux points. »



Le bilan du déplacement ?



« Le bilan est positif, deux médailles d’or et une médaille de bronze sur deux sites de compétition éloignés l’un de l’autre. C’était bien pour moi de réussir avec des conditions de voyage difficiles, après je ne sais pas si cela passera à chaque fois. C’était important de bien démarrer l’année, après les défaites de septembre et décembre 2017. J’avais eu beaucoup de travail à côté, je m’étais un peu perdu. En janvier, il fallait que je reprenne rapidement la compétition et ça a plutôt bien marché. »



Le programme, les objectifs 2018 ?



« L’objectif, c’est de faire un maximum de compétitions sur les premiers mois de l’année en vue des championnats du monde IBJJF fin mai. J’ai eu des titres en ceinture noire IBJJF mais pas lors des championnats du monde. En 2017, j’avais manqué de peu le podium en perdant en quart de finale. J’ai pas envie que cela se reproduise. Faire un podium à ces championnats, c’est énorme. »



Un dernier mot ?



« Je remercie mes sponsors, mes supporters. J’ai eu beaucoup de messages après ces combats, cela fait toujours plaisir. » Propos recueillis par SB