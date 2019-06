Jiu jitsu brésilien – Final Block : Tamahau Mc Comb bat Tumaui Nordman

Parole à Tamahau Mc Comb, combattant de MMA :



Un combat difficile contre Tumaui Nordman ?



« On va dire qu’on était plutôt dans son domaine. Je ne me souviens même plus de quand j’ai mis mon gi pour la dernière fois. Je crois que c’était lors d’une compétition où j’étais arrivé deuxième derrière Tumaui donc pour moi c’était un peu une revanche. Je gagne grâce à la technique, j’avais un « game plan », il ne fallait pas en sortir. Il fallait attraper les premiers points pour ensuite stabiliser, stabiliser pour ne plus qu’il marque de points, jusqu’à la fin. »



De retour des Etats-Unis ?



« C’était très important pour moi de participer. Cela fait une expérience de plus pour mon bagage dans les arts martiaux mixtes, que cela soit le jiu jitsu avec ou sans kimono, que cela soit dans la lutte ou même dans les autres arts martiaux, la boxe thaï, la boxe anglaise…Peut être que dans un mois je vais combattre en boxe anglaise mais j’attends confirmation dans une ou deux semaines. Tout cela en attendant de retourner en Amérique pour mon prochain combat MMA. »



Tu es resté longtemps aux Etats-Unis dernièrement ?



« Oui, je suis resté longtemps. Bon, il y a eu un petit problème par rapport à mon adversaire, ils ont changé, ils voulaient que je combatte un adversaire plus lourd. Les seuls combats que j’ai perdu en Amérique, c’est quand j’ai accepté ce genre de chose une semaine avant le combat. Pour une fois, je n’ai pas accepté parce que sinon ils vont faire tout le temps la même chose. »



Confiant pour la suite de ta carrière ?



« Oui, très. Désormais je m’autodiscipline, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait depuis que je fais de la boxe, du surf ou de la rame. J’ai arrêté d’aller avec les copains le soir, de faire de ce que font les jeunes, d’aller boire et tout ça. Je veux progresser avec ma carrière et faire un bon prochain combat en Amérique. Mon rêve est de combattre dans l’UFC et de gagner une ceinture. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Premièrement, je voudrais remercier toutes les personnes qui s’entrainent avec moi et toutes les personnes qui croient en moi, qui m’encouragent. Un grand merci à mon sponsor Virus et Heifara Navarro. Merci de croire en moi. » Propos recueillis par SB