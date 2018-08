Jiu Jitsu Brésilien - Worlds IBJJF : Manatea Couraud champion du monde

Ce week end, Manatea Couraud participait aux championnats du monde de jiu jitsu brésilien qui se sont déroulés à Las Vegas, proposés par la fédération internationale de jiu jitsu brésilien (IBJJF), la plus importante des fédérations existantes. Manatea évoluait en ceinture violette dans la catégorie super lourds en moins de cent kilos.



Comme on peut le voir sur la photo, il était accompagné des piliers de la Tahitian Team Dany Gérard et Taihia Maitere qui ont pu le coacher et l’aider à obtenir la victoire contre ses adversaires Pedro Ramos, Gary Craig Newsom ou encore Timothy Morthland.



Manatea Couraud a dédié sa victoire à sa mamie sur son compte Instagram avant de remercier tous ceux qui l’ont supporté : ses amis, sa famille, Dany Gérard, ses coachs, ses camarades d’entrainement de la Tahitian Top Team et sa chérie Dalena.



Rappelons que le jeune homme est également chef d’entreprise puisqu’il est le co-fondateur de la marque d’accessoires de surf « Blast ». SB