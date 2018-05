Jiu Jitsu Brésilien - Tahiti National BJJ Open : 19 teams présents

Dans ces catégories comprenant les combattants gradés, la Tahitian Top Team se taille la part du lion avec cinq médailles d’or, suivi du team Millenium avec deux médailles d’or, puis viennent Papara JJ Old School et team Moorea avec une médaille d’or. A noter la tenue de la catégorie « master », remportée en -de 82 kg par Moana Liao et en + de 82 kg par Stanley Maeata, tous deux du club Mana’o BJJ.



Le jiu jitsu brésilien continue son développement à Tahiti, la discipline est gérée en Polynésie par la fédération polynésienne de lutte et disciplines associées, présidée par Hiro Lemaire.



Bernard Di Rollo, un des moteurs du développement de cette discipline sur le fenua, avec Dany Gérard, a remercié « l’ensemble des participants, les arbitres, les commissaires sportifs, les bénévoles, les secouristes Unass, TBS5.tv pour le live web, les médias présents, sans oublier l’ensemble des partenaires comme Teva Import & Priscille Yersin, Stc Nutrition, Brasserie de Tahiti-Powerade, Air Tahiti Nui et la commune de Mahina. » SB / FPLDA