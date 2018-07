Jeux traditionnels - Tu'aro Maohi no Patitifa 2018 : Rivalité et fraternité au programme

Du show et de la fraternité



En grimper au cocotier, le Tahitien originaire des Australes Tainui Lenoir obtient la deuxième place en 5’’95 derrière le Samoan Ellio Fiapa’i qui s’impose en 5’’86. Charlie Faatoa est troisième en 6’’25, Tofa Crease est quatrième en 7’’67.



En lancer de javelot, victoire de Géron Tehavaru (118 pts) en individuel homme devant Alphonse Richmond (110 pts) et Pepino Tuhakamaru (80 pts). Par équipe c’est Te Ufi Taramea qui s’impose devant Vaihinano Nui et Tamarii Rangiroa. En coprah individuel, c’est Petero Tauniua qui s’impose devant Steeve Maruae et Ernest Putahoe. En coprah par équipe, Te rima rau turu s’impose chez les hommes comme chez les femmes.



Un concours de lutte traditionnelle a fait son apparition cette année, elle était proposée par la fédération de lutte et disciplines associées. C’est le champion d’Océanie de lutte Loïc Tautu qui a remporté la finale open face à Anapa Perez, ceinture mauve de jiu jitsu brésilien. Ce dernier a réussi l’exploit, malgré plus de vingt kilos en moins, de remporter la finale de la catégorie 90 kg et plus face à Loïc Tautu. SB