Jeux du Pacifique : Une visite des structures sportives pour préparer Tahiti 2027

Tahiti, le 9 juin 2020 - Le ministère des Sports, et le Comité olympique de Polynésie française (COPF) ont tenu une réunion d'étape mardi pour le dossier de candidature de Tahiti pour l'organisation des Jeux du Pacifique en 2027.



Une réunion d’étape concernant le dossier de candidature de Tahiti des Jeux du Pacifique 2027 a été organisée mardi entre le ministère des Sports et le mouvement sportif représenté notamment par Louis Provost, président du Comité olympique de Polynésie française.



Les discussions ont porté sur les différentes structures identifiées par discipline sportive, celles-ci appartenant au Pays, aux clubs bâtisseurs et aux communes.



À ce titre, une visite des sites est programmée avec le ministère des Sports, le COPF et leurs équipes respectives, le vendredi 19 juin.