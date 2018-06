Jeux du Pacifique - Le COPF envisage d'exclure la boxe et le rugby MAJ

Parole à Louis Provost :



Comment s’est passée cette réunion au Conseil des Jeux ?



« On remercie le Vanuatu car c’est grâce à lui qu’on a pu enfin s’exprimer. On a été applaudis. On a pu expliquer qu’il ne s’agissait pas d’ingérence mais d’application de règles. Beaucoup nous ont fait part de leur souhait de nous voir participer aux prochains Jeux du Pacifique. »



Qu’avez-vous proposé pour assurer notre participation ?



« En premier lieu, j’ai avancé que notre délégation serait conforme à la législation mais ils ont voulu en savoir plus sur ce que l’on allait faire avec le rugby et la boxe. On a proposé à ce que l’on puisse intégrer les athlètes issus des fédérations de Tauziet et Nena dans les fédérations ayant la DSP ou encore que, dans le pire des cas, qu’on n’inscrive pas ces deux disciplines. Je leur ai demandé qu’on ne mette pas en balance les intérêts de deux personnes, Nena et Tauziet, et l’intérêt de nos 400 athlètes. On est en démocratie, ce n’est pas la minorité qui dirige. On a pas eu de réponse à ça depuis deux semaines. »



Vous allez donc exclure les fédérations de Tauziet et Nena ?



« Nous sommes en train d’étudier, au travers du statut actuel, de faire entrer les deux fédérations délégataires de service public, celles qui sont habilitées à représenter le Pays. On ne pourra pas alors avoir deux fédérations ayant le même objet. Tout sera ainsi conforme aux statuts des fédérations internationales. »



Le calendrier ?



« On procèdera aux inscriptions numériques pour les Jeux avant le 7 juillet, la date butoir, si c’est refoulé on enverra les inscriptions papier aux organisateurs et on verra. On a la date limite du 31 août pour adopter les nouveaux statuts du COPF. J’espère que le tiers qui s’est opposé lors de la dernière AG réfléchisse à deux fois sur les conséquences, à savoir la possibilité de la mort du COPF et de la fin du financement du sport polynésien par le gouvernement. »



Pourquoi le Conseil des Jeux a cette attitude envers Tahiti ?



« Plusieurs ministres des sports de divers pays du Pacifique ont créé une association, il y a cette crainte de la « main mise du politique sur le sport. » Cela peut être négatif mais cela peut aussi ne pas l’être. Le monde sportif a des moyens financiers par le gouvernement. Que ce dernier demande des comptes, c’est à mon sens normal. Il veut savoir à quoi sert l’argent du contribuable. Visiblement, cela n’arrange pas certains. » Propos recueillis par SB