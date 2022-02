Jeux du Pacifique : Des "ambitions" pour 2027

Tahiti, le 18 février 2022 - Le 5 novembre 2021, la Polynésie française était désignée en tant que pays hôte de la 18e édition des Jeux du Pacifique 2027. Le Comité Olympique de Polynésie française s'est doté d'une feuille de route avec deux objectifs principaux : une organisation de rêve pour ces Jeux et élever au plus haut niveau le sport polynésien sur cette édition.



Le 5 novembre 2021, la Polynésie française était désignée presque à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP) pour accueillir les Jeux du Pacifique 2027 pour la troisième fois de leur histoire, après ceux de 1971 et de 1995. Et le Comité Olympique de Polynésie française (COPF) a de grandes ambitions pour cette échéance avec un projet "Ambition Tahiti 2027", présenté jeudi au ministre des Sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, comme l’a indiqué le Pays dans un communiqué. Un projet qui a deux objectifs principaux : organiser les meilleurs Jeux possible et surtout de poser les bases d’une nouvelle vision du haut niveau polynésien y compris "au-delà de 2027".



Le COPF compte 37 fédérations membres, dont 24 sont inscrites aux Jeux du Pacifique. Elles bénéficieront d’un accompagnement spécifique et adapté, piloté par une "équipe de performance" composée de différents acteurs œuvrant dans les différents champs nécessaires à la réussite. Ce projet fera l’objet d’une convention d’objectifs établie entre le Pays et le COPF à la fois pour cadrer sa mise en œuvre de 2022 à 2027 et permettre d’en évaluer les bénéfices et l’impact sur cette période. Si les objectifs sont atteints, il est envisagé d’étendre ce dispositif aux autres fédérations et consolider une représentation polynésienne performante dans toutes les disciplines développées au fenua.