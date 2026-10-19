

Jeux du Pacifique 2027 – Une enveloppe financière pour les médaillés d’or

Tahiti, le 25 octobre 2026 - L’annonce surprise évoquée par le Comité olympique de Polynésie française (COPF) en préambule au séminaire “Ensemble vers l’or” organisé samedi matin au Tombeau du Roi à Arue a enchanté les acteurs des Jeux du Pacifique 2027. Une récompense de 100 000 francs sera en effet allouée par le groupe Socredo aux sportifs médaillés d’or en individuel et à l’équipe vainqueur dans les sports collectifs. C’est une grande première pour le sport tahitien dans l’histoire des Jeux du Pacifique.



Le second volet du séminaire territorial de la préparation aux Jeux du Pacifique 2027 a eu lieu samedi en matinée au Tombeau du Roi à Arue, huit mois après le premier rendez-vous d’une campagne baptisée “Ensemble vers l’or”. Celui de samedi constituait un point d’étape pour le COPF à J-274 de l’ouverture des Jeux du Pacifique le 24 juillet 2027 en présence des partenaires institutionnels et privés et des représentants des fédérations concernées par l’événement, élus, entraîneurs et athlètes. L’auditoire a écouté avec attention les interventions de Vanina Pommier, la ministre de la Jeunesse et des Sports, et de Louis Provost et Éric Zorgnotti, respectivement président et directeur technique du COPF, qui ont traité des actions qui ont été menées depuis le premier séminaire, mais tous attendaient avec impatience la fameuse annonce promise par le COPF.

Objectif 80 médailles d’or pour gagner les Jeux



Gagner les Jeux du Pacifique 2027 à la maison, tel est le leitmotiv de toutes les parties prenantes dans l’événement, à commencer par les athlètes du Fenua qui défendront les couleurs de Tahiti. Cela implique que Tahiti remporte au moins 80 médailles d’or, celles qui déterminent en priorité le classement des nations au tableau des médailles.



Les athlètes étaient déjà très motivés par l’objectif, mais ils vont l’être plus encore depuis l’annonce du COPF samedi d’une récompense de 100 000 francs pour les athlètes qui décrocheront une médaille d’or, la même somme étant allouée aux équipes qui monteront sur la plus haute marche du podium, soit un budget total de 8 millions de francs.



Cette initiative sera financée par le groupe Socredo. Régis Chang, le directeur général de la banque, explique la motivation de l’établissement financier : “Le groupe Socredo soutient les Jeux du Pacifique et il nous semblait important que l’on récompense financièrement tous les athlètes qui décrocheront une médaille d’or. Ce sera l’aboutissement de tous les efforts qu’ils ont faits pour représenter fièrement le pays. Le sport est l’un des moteurs du Fenua qui va se rassembler pour gagner les Jeux du Pacifique et nous tenions à jouer un rôle dans cette dynamique. C’est déjà ce que nous faisons en apportant notre soutien au Comité d’organisation des Jeux (COJ). Nous avons décidé de ne récompenser que les médailles d’or car ce sont celles qui seront décisives pour gagner les Jeux. Notre décision a été prise en concertation avec le COPF. Et si Tahiti décroche plus de 80 médailles d’or, nous gonflerons sans problème l’enveloppe financière.”



Pérenniser la méthode après 2027



Récompenser financièrement les lauréats des compétitions sportives n’est pas nouveau à Tahiti, c’est souvent le cas lors des grands événements sportifs locaux à l’instar de Hawaiki Nui Va’a cette semaine. Mais la méthode est une grande première dans le cadre des Jeux du Pacifique. Louis Provost, le président du COPF, qui a confirmé que la préparation des Jeux avançait bien pour ce qui concerne le rôle du Comité olympique, souhaite aussi que le principe de récompenser les médaillés d’or aille au-delà de 2027 et s’étende à tous les grands événements internationaux où les athlètes tahitiens sont en compétition : “Pour ce qui concerne les actions menées pour la préparation des Jeux, notre planning est respecté et je peux compter sur Éric (Zorgnotti), le directeur technique du COPF, qui a mis en place tous les paramètres pour que nous soyons prêts le jour J. L’annonce que nous venons de faire et qui concerne les récompenses pour les médaillés d’or constitue un outil supplémentaire pour motiver nos athlètes et j’en remercie le groupe Socredo. Aujourd’hui, tout est financier, et récompenser les athlètes qui s’investissent énormément dans leur parcours sportif me semble tout à fait justifié. Et j’espère bien que cela ne s’arrêtera pas aux Jeux de 2027. On en a tous conscience, le ministère des Sports et nos partenaires savent bien que le sport est la vitrine d’un pays et que lorsque les résultats sont bons, ça rejaillit sur le prestige du pays.”

Une motivation supplémentaire



Les athlètes ont bien évidemment accueilli la nouvelle avec enthousiasme, samedi, à l’image de Kylie Crawford, une médaillée potentielle en or aux Jeux du Pacifique 2027 en cyclisme et qui a déjà connu le bonheur de monter sur la plus haute marche d’un podium des Jeux mais sans percevoir de récompense sinon la médaille et les félicitations de son entourage : “J’étais déjà bien motivée par les Jeux avant l’annonce de la prime, mais c’est sûr que ça va donner encore plus l’envie aux sportifs tahitiens de briller aux Jeux. Et puis le sport, ça coûte cher quelle que soit la discipline, on a toujours besoin de chercher des petits sponsors et cette prime pour ceux qui l’obtiendront va être une aide appréciable. Je suis sur la liste des sportifs de haut niveau et je remercie le ministère des Sports et la DJS pour leur soutien car leur aide est précieuse pour les Jeux du Pacifique, mais cette potentielle prime de 100 000 francs est la cerise sur le gâteau. Et puis merci aussi au COPF qui a mis beaucoup de choses en place pour que l’on bénéficie de la meilleure préparation possible.”



Certains athlètes potentiellement médaillables en or sur plusieurs épreuves dans leur discipline pourraient amasser un bon pactole aux Jeux, juste récompense d’une implication personnelle toujours très exigeante et d’un grand talent sportif. Le séminaire s’est poursuivi samedi tout au long de la matinée lors d’ateliers qui ont amené les représentants des disciplines sportives à beaucoup échanger. C’est facteur de cohésion et d’émulation au sein de la délégation tahitienne dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027.

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 25 Octobre 2026 à 10:58 | Lu 198 fois



