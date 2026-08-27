

Jeux du Pacifique 2027 - Un expert pour prévenir les situations de crise

Tahiti, le 24 septembre 2026 - Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) accueille actuellement Alain Sarthou, expert en communication de crise dans le domaine du sport. Quatre séminaires sont programmés dont le premier a eu lieu jeudi dans les locaux du COPF au complexe Fautaua avec des cadres techniques fédéraux. Élus et entraîneurs seront aussi conseillés dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027.



Le COPF multiplie depuis plusieurs mois réunions et séminaires à l’attention de toutes les parties concernées par les Jeux du Pacifique 2027. Athlètes, encadrement technique et élus sont ainsi régulièrement réunis pour être sensibilisés dans leur domaine d’intervention. Jeudi au complexe Fautaua dans les bureaux du COPF, c’est une partie des cadres techniques fédéraux qui étaient conviée à un séminaire traitant de gestion de crise et de relation avec les médias. Des sujets essentiels dans l’optique d’un événement tel que les Jeux du Pacifique.



Alain Sarthou fait référence dans son domaine



Approché en début d’année par Éric Zorgnotti qui connait bien la problématique évoquée au séminaire pour avoir participé à plusieurs Jeux du Pacifique en tant qu’athlète et cadre technique, Alain Sarthou a accepté de venir animer un séminaire à Tahiti. Chargé de mission en communication de crise et management d’équipes et sportifs de haut niveau au sein du ministère des Sports français pendant 35 ans, Alain Sarthou est un expert reconnu dans son domaine. Son séjour au Fenua est d’autant plus estimable qu’il est désormais à la retraite, qu’il a pris du recul avec sa fonction et qu’il tient son rôle de consultant à Tahiti à titre bénévole. Il explique le contenu de ses interventions : “Le séminaire s’articule sur trois axes. Dans un premier temps, je fais un rappel fondamental des relations que doivent avoir les dirigeant et cadres techniques avec les médias et notamment dans l’apport d’informations aux journalistes : informations concises, rapides et précises pour instaurer une relation de confiance. J’interviens ensuite sur les situations de crise qui peuvent se créer dans le cadre de l’activité sportive et notamment en période de compétition avec, par exemple, des affaires d’alcoolémie ou de sexe. J’explique comment mettre en place une cellule de crise et traiter le problème avec les médias en particulier si cela s’avère nécessaire. Le troisième et dernier point de mon intervention tient aux éventuelles tensions et conflits qui peuvent apparaître au sein d’une équipe et comment les dirigeants ou techniciens peuvent détecter les signes d’un conflit et le gérer au niveau relationnel. J’ai senti aujourd’hui les participants curieux et intéressés par les thèmes au vu des nombreuses questions et notamment dans le relationnel avec les médias, un sujet essentiel dans la perspective des Jeux du Pacifique et la couverture de l’événement.”

Entretenir une relation de confiance avec les médias



La gestion d’une situation de crise dans un groupe sportif – et en particulier dans une sélection telles que celles qui représenteront les couleurs tahitiennes aux Jeux du Pacifique – peut rapidement déraper et créer une ambiance malsaine dans le groupe voire prendre des proportions publiques plutôt embarrassantes si elle est médiatisée. En missionnant Alain Sarthou, Éric Zorgnotti a souhaité prévenir plutôt que guérir : “Je pense que la thématique de la gestion de crise est un sujet particulièrement important et l’on a voulu anticiper en vue des Jeux du Pacifique en s’attachant les services de Alain Sarthou, un expert reconnu dans la communication. Si des problèmes se posent, il faut qu’on puisse les gérer le mieux possible et, entre autres, avec les médias. Alain Sarthou l’a souligné : surtout ne pas mentir aux médias sous peine de perdre leur confiance ce qui serait préjudiciable pour donner du relief aux Jeux du Pacifique. Les cadres techniques ont en tout cas semblé très intéressés car ils sont conscients qu’une situation de crise peut peser individuellement ou collectivement sur les performances sportives surtout si ça engendre un scandale médiatique. On anticipe mais on n’évitera pas forcément les problèmes. Mais l’exposé d’Alain Sarthou devrait nous permettre de mieux les gérer tant au sein des équipes que dans nos rapports avec les médias.” Et les cadres techniques fédéraux présents jeudi en ont bien conscience tant ils se sont montrés attentionnés.

Le COPF veut fédérer



Alain Sarthou doit de nouveau être sur le devant de la scène ce jeudi soir dans l’amphithéâtre de l’Institut de la Jeunesse et des Sports (IJSP) pour animer une conférence grand public sur le même thème que les séminaires. Il a confié en substance : “Le travail en équipe est indispensable et est le moteur essentiel de la performance durable au sein d’une structure sportive. En associant des participants aux compétences diverses et complémentaires, il transforme les compétiteurs en une force collective capable de surmonter tous les défis.” Et c’est là toute la politique du COPF, de son président Louis Provost et de son directeur technique Éric Zorgnotti, d’associer toutes les parties prenantes pour qu’elles soient concernées et solidaires dans l’organisation des Jeux du Pacifique 2027.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 24 Septembre 2026 à 17:23 | Lu 253 fois



