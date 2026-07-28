

Jeux du Pacifique 2027 - La parole aux acteurs

Tahiti, le 9 août 2026 - Le Comité olympique de Polynésie française (COPF) a reçu samedi au Pearl Beach Resort de Arue 46 athlètes représentant les différentes fédérations impliquées dans les Jeux du Pacifique 2027. La réunion s’articulait autour d’échanges et de débats entre les athlètes qui seront les principaux acteurs du grandiose spectacle sportif qui va marquer la vie du Fenua du 24 juillet au 7 août 2027.



Les Jeux du Pacifique 2027 ont particulièrement été d’actualité la semaine dernière avec la visite des sites et, vendredi, l’assemblée générale du Pacific Games Council (PGC), cette actualité se poursuivant samedi au Pearl Beach Resort de Arue avec une réunion réservée aux athlètes tahitiens qui seront en action aux Jeux du Pacifique 2027.



L’objet de la réunion était clair : Athlète JP 2027, votre parole compte. Éric Zorgnotti, directeur technique du COPF nous a confirmé sa volonté d’impliquer toujours plus les athlètes : “J’ai déjà fait une réunion au mois de juin avec les cadres techniques et les élus sur le sujet de l’environnement sain et performant ; et aujourd’hui j’ai souhaité la présence d’une partie des athlètes pour que, déjà, ils apprennent à se connaître entre disciplines différentes et ensuite pour qu’ils travaillent sur certaines thématiques. C’est une première dans le but d’impliquer les athlètes dans la préparation des Jeux au-delà de l’aspect uniquement sportif. Et puis je voulais aussi les rassurer en leur disant que les Jeux auront bien lieu à Tahiti en 2027 et qu’ils ne doutent pas par rapport aux commentaires négatifs qu’ils peuvent entendre.”

Réussir ensemble



Au programme, des échanges et débats portant sur l’esprit d’équipe, la performance et la mise en place d’un environnement sain et performant. Des définitions sur le sujet ont déjà été établies ; mais il a été proposé aux athlètes samedi de suggérer leur propre définition au travers de dix commandements. Tous ont travaillé en groupe avec application. Jade Popov, représentante du judo, a souligné l’intérêt de la réunion : “Je trouve que cette rencontre est très instructive car, pour ma part, j’ai appris plein de choses sur le fonctionnement du COPF qu’on ne voit pas vraiment sur le terrain. Mais après l’intervention d’Éric Zorgnotti, je sais que le COPF travaille beaucoup pour que les athlètes bénéficient des meilleures conditions de préparation. Et puis nous impliquer dans des sujets de discussion c’est valorisant et motivant pour les athlètes.” Naël Roux, représentant de la natation, confirme : “Cette réunion est intéressante car elle nous met un peu plus en phase avec les Jeux du Pacifique en plaçant les athlètes au cœur de discussions.”



Réussir ensemble, c’est bien le leitmotiv du COPF pour que Tahiti gagne les Jeux du Pacifique en 2027 ce qui serait une grande première.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 9 Août 2026 à 17:27 | Lu 682 fois



