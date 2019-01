Jeux du Pacifique 2019 – Une délégation tahitienne en repérages

Michel Sommers a pu faire part de ses premières impressions au sujet du « Village des Jeux Faleula » : « Notre première mission était de se rendre compte de la configuration du site. Nous sommes heureux d’avoir pu voir également le bureau des Jeux du Pacifique. A Tahiti, on ne voit que des mails, pas de photos, maintenant nous avons une bonne vision de la configuration du site. »



« Le terrain de football de Faleata est un grand et bel endroit. Samoa possède quatre espaces. Le terrain de basket est également intéressant. (…) Il y a quelque chose de spécial par rapport aux autres jeux. Quand nous rentrerons, nous serons en mesure de présenter au président de notre délégation les informations liées aux installations sportives. »



C’est la première fois qu’ils se rendaient aux îles Samoa et les deux présidents ont noté diverses similitudes entre Samoa et Tahiti, « ce qui a rendu leur périple intéressant ».



« Nous sommes tous Polynésiens et nous partageons le même état d’esprit. Nous avons un respect particulier pour tous les pays du Pacifique. Nous mangeons du taro comme les Samoans et il y a des similitudes dans nos cultures respectives. C’est la première fois pour nous aux Samoa et nous sommes très heureux d’être ici. »



L’organisation a déclaré que « le partage, les rencontres interculturelles, la construction de ponts entre les cultures de nos îles et entre nos nations respectives étaient des objectifs centraux de ces Jeux du Pacifique à Samoa. (…) C’est un plaisir de recevoir nos collègues de Polynésie et nous attendons également des visites d’autres pays participants dans les prochains mois. » SB avec www.samoa2019.ws