Jeux du Pacifique 2019 – Louis Provost : « Merci aux athlètes qui se préparent »

Parole à Louis Provost :



Les Jeux du Pacifique approchent ?



« Je sais qu’a lieu en ce moment la réunion des chefs de mission à Samoa du 27 février jusqu’au 1er mars. Deux-trois jours après la fin, j’appellerai pour savoir ce qu’ils pensent de la visite et des hébergements. Nous avions envoyé une mission il y a trois semaines. On avait constaté l’états des sites sportifs. A mon avis, ils seront prêts. Il s’agit de main d’œuvre chinoise. Ce qui interpelle un peu plus, ce sont les conditions de logement. On est hébergés dans des « fare amuiraa », dans de grandes maisons situées dans une enceinte religieuse méthodiste. On nous a dit qu’on pourrait mettre 70 personnes par logement, j’attends la réaction des autres pays qui procèdent actuellement à la visite. Pour le reste tout se passe bien, on est en train d’affiner la délégation. »



Combien d’athlètes, de fédérations sont concernés ?



« Pour l’instant, il y a 22 disciplines concernées par les Jeux du Pacifique, en espérant que l’on trouve une solution pour le taekwondo même si pour l’instant, nous n’avons pas de fédération officielle. On doit être au total 487 personnes à se déplacer entre officiels, arbitres, coachs et athlètes. Le rugby et la boxe sont en cours de règlement. Il y aura une soirée de sélection en boxe le 28 avril à Fautaua. On attend la venue d’athlètes internationaux pour pouvoir avoir une sélection digne de ce nom. Pour le rugby, ils sont en train de se préparer, la composition de la délégation devrait se faire dans les jours qui viennent. »



Etes-vous serein à l’approche des renouvellements des bureaux des fédérations, du COPF ?



« On est encore loin puisque le renouvellement du COPF et des fédérations se font quatre mois après les Jeux du Pacifique qui se déroulent tous les quatre ans, selon nos statuts actuels. On a la possibilité de modifier certaines choses au niveau du statut pour intégrer les jeux des archipels, il faut pour cela mettre en place des ramifications sportives dans les îles qui ne sont pas prévues pour l’instant dans les statuts du COPF. Je pense également que l’on va remettre six mois de délai pour que les fédérations aient le temps de procéder aux renouvellements. Pour le COPF, ce sera trois mois et je compte bien me représenter. Le programme que j’avais proposé va jusqu’en 2027, année où on souhaiterait proposer les Jeux du Pacifique à Tahiti. »



Quelques mots sur l’aspect sportif de ces Jeux ?



« L’Australie et la Nouvelle Zélande étaient déjà présentes dans certaines disciplines comme le taekwondo. Ces pays sont présents dans huit disciplines au total. Ils sont en train de s’installer tout doucement, posément. Il est difficile de faire des pronostics au stade actuel des pré sélections. C’est sûr que ces deux pays seront à craindre. Ils ne sont pas encore dans toutes les disciplines donc ils ne sont pas à craindre sur le tableau final. Il faudra faire attention à la Nouvelle Calédonie et à Samoa, le pays organisateur. »



Un dernier mot ?



« J’encourage tout le monde à y croire. On est dans l’avion, les contrats ont été passés. Je souhaite rassurer tout le monde, la Polynésie française sera bien présente aux Jeux du Pacifique en juillet prochain à Samoa. Merci à tous, merci aux athlètes qui se préparent, maintenez la pression pour que l’on ait les meilleurs résultats possibles aux prochains Jeux du Pacifique. » Propos recueillis par SB