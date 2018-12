Jeux de Polynésie : de belles performances pour les archipels

PAPEETE, le 21 décembre 2018 - La délégation tahitienne a raflé l’ensemble des médailles d’or pour ces jeux et se hisse sur la plus haute marche du podium. Cependant, on note de belles performances pour les athlètes des archipels, ce qui a étonné plus d’un. Au classement général, on retrouve en 2e position, les Tuamotu-Gambier, devant les Australes.



Avec 18 médailles d’or, 10 d'argent et 12 de bronze, la délégation tahitienne se hisse sur la plus haute marche du podium, pour ces Jeux de Polynésie. En deuxième position, on retrouve les Tuamotu-Gambier avec 7 médailles d’or, 14 d'argent et 5 de bronze, et les Australes terminent à la 3e place, avec 6 médailles d’or, 4 d'argent et 3 de bronze.



Durant une semaine, ce sont plus d’un millier d’athlètes qui se sont affrontés dans neuf disciplines réparties sur Pirae et Papeete : volley-ball, basket-ball, handbal, futsal, va'a, pétanque, tennis de table, football et tū’aro mā’ohi.



Pour le directeur des Jeux, cet événement s’est bien passé. " Notre objectif était sportif, populaire et festif. Je pense que pour le bilan sportif, on ne peut être que satisfait, parce que les îles se sont bien défendues. Par exemple, au niveau du va'a, Tahiti n’a pas dominé. Les îles, comme Arutua, ont créé la surprise en remportant trois médailles d’or, autant que Tahiti. Au niveau de la pétanque, nous avons été agréablement surpris de la qualité de nos jeunes. Sur huit médailles d’or, ils en ont gagné sept. En sport collectif, Tahiti a gagné en basket, en volley et c’était prévisible. Pour le futsal, les Raromata'i ont dominé, ce qui prouve que le sport de salle dans les îles, avec les structures qu’ils ont, peut bien se développer. Pour le football, je pense que Tahiti a amené une équipe trop jeune qui ne pouvait pas rivaliser avec les séniors de Ua pou et de Mo'orea. En tennis de table, Rurutu s’est bien défendu, mais on note tout de même une grande faiblesse au niveau des autres archipels. En gros, malgré 15 ans d’absence, on peut dire que les îles se sont bien défendues. Sur le plan festif, il y a eu une bonne ambiance entre les délégations. Par contre, un bémol est à noter sur l’aspect populaire. Les spectateurs de Tahiti ne se sont pas déplacés en masse pour soutenir leurs équipes, sauf en soirée. Et puis, il y a eu aussi l’absence des médias qui ne nous a pas facilité la tâche. Par contre, on peut féliciter l’équipe communication de la Direction de la jeunesse et des sports qui a mis en place la page Facebook de l’événement, ce qui a permis aux archipels de nous suivre. Je ne peux que féliciter la cellule communication, parce qu’elle a pu se substituer aux carences des médias locaux ", souligne Clément Legayic.



Les prochains jeux devraient se tenir en 2022, même si on sait déjà que la commune de Hao accueillera les Jeux des Tuamotu en 2020. Cependant, la prochaine étape pour nos athlètes polynésiens sera à Apia, aux Samoa, pour les Jeux du Pacifique qui se tiendront du 6 au 20 juillet 2019.