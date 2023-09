Jeux Olympiques : Les forces de l'ordre recrutent

Tahiti, le 25 septembre 2023 - Dans le cadre des grands événements sportifs à venir, tels que les Jeux Olympiques, le ministère de l'intérieur et des Outre-mer lance une campagne de recrutement associant la gendarmerie nationale et la police. Cette opération interservices contribue également à répondre aux engagements de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) qui prévoit la création de 8 500 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers lors du quinquennat.



À événement exceptionnel, mesures exceptionnelles. Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer diffuse une grande campagne de recrutement associant la gendarmerie nationale et la police nationale. Une campagne de communication inédite qui s’inscrit en premier lieu dans la perspective des grands événements sportifs et de la mobilisation collective associée. Pour le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, l'enjeu est clair : garantir la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Toutefois, cette campagne interservices contribue également à répondre aux engagements de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (LOPMI), qui prévoit la création de 8 500 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers lors du quinquennat.



Le secteur du numérique à l'honneur



La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur met un point d'honneur à l'investissement massif dans le domaine technologique. En effet, 450 postes supplémentaires à temps plein sont attendus pour les cinq prochaines années. Ce qui représente un investissement de 7 milliards d'euros dans le numérique. Ces agents du numérique, répartis entre la Direction de la transformation numérique (DTNum) et l'Agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI), seront amenés à accompagner le développement des plus grands projets tels que le réseau radio du futur (RRF), doivent permettre de favoriser l'accès aux différents services, développer l'environnement numérique du travail des agents centraux et territoriaux, construire et opérer les infrastructures sécurisées nécessaires à la continuité de fonctionnement de l'État, y compris en situation de crise.



“L'exceptionnel au quotidien”



Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer invite les futurs candidats à rejoindre les forces de l'ordre afin de “vivre l'exceptionnel au quotidien”. Une façon de valoriser les missions de sécurisation et de protection, assurées par les gendarmes et les policiers au plus proche des réalités du terrain. De son côté, la gendarmerie nécessite 240 postes d'officiers de gendarmerie (OG)et du corps technique et administratif (OCTA) dont 25 officiers scientifiques, et surtout 5 800 postes de sous-officier de la gendarmerie. Pour la police nationale, se sont jusqu'à 4 000 gardiens de la paix qui sont attendus pour renforcer les rangs. Les candidatures sont à déposer avant la fin de l'année 2023. Pour rappel, la cérémonie des Jeux Olympiques se fera pour la première fois de l'histoire hors d'un stade, sur la Seine, pour un parcours de 6 km où 500 000 spectateurs sont attendus. Afin d'assurer la sécurité de tous, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer prévoit de mobiliser 45 000 agents, soit un cinquième de l'effectif total de la France.