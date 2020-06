Jeune espoir de l'escalade française, Luce Douady se tue en montagne

Grenoble, France | AFP | lundi 15/06/2020 - Jeune espoir de l'escalade française, Luce Douady, 16 ans, s'est tuée dimanche lors d'une chute sur un sentier d'un secteur d'escalade des falaises de la Chartreuse en Isère, ont déploré la Fédération française d'escalade et son club de Chambéry.



La jeune fille a chuté alors qu'elle était engagée, avec un groupe d'amis, dans un sentier difficile et équipé d'une main courante entre deux secteurs d'escalade, situés entre les communes de Saint-Pancrasse et Crolles. Aucune précision n'a été fournie sur les circonstances de l'accident.



"Luce était une jeune athlète de l'équipe de France d'escalade, très prometteuse (...) brillante en compétition", a souligné la Fédération française Montagne Escalade (FFME) sur son site lundi, exprimant la "tristesse immense de la communauté de l'escalade".



Et de rappeler le palmarès déjà fourni d'"une amoureuse de toutes les facettes de l’escalade": "3e au Championnat d'Europe de difficulté 2019, championne du monde jeunes de bloc en 2019 à Arco et 5e à l'issue de sa première étape de Coupe du monde de bloc à Vail cette même année".



Elle était aussi "capable de réalisations d'envergure en sites naturels (8b+ en 2020)". Aujourd'hui, l'échelle de difficulté des voies en escalade libre rocheuse culmine pour les femmes au 9b, pour les hommes au 9c. La meilleure française, Julia Chanourdie, 23 ans, est à 9a + depuis mars.



"Cette terrible nouvelle a touché de plein fouet ses camarades d'entraînement, ses entraîneurs et son club, Chambéry Escalade. Mais, aujourd'hui, c'est l'ensemble de la fédération qui est en deuil", a ajouté la FFME.



Son club chambérien a rendu hommage sur sa page Facebook à cette "jeune femme pleine d'énergie, de passions, de talents", "une belle personne (...) partie comme elle a vécu en croquant la vie".