Jeu de dames sur les greens de Saipan

Tahiti, le 16 juin 2022 - La sélection tahitienne de golf qui se présentera sur les greens de Saipan sera 100 % féminine. Quatre golfeuses ont été retenues pour cette compétition, avec notamment la double championne de Polynésie, Rarau Taerea-Pani, en chef de file. En 2019 déjà aux Samoa, l'équipe féminine avait décroché la seule médaille du golf tahitien avec le bronze au tournoi par équipe.



C'est une équipe 100% féminine que présentera le clan tahitien sur les greens de Saipan. Quatre golfeuses ont en effet été retenues pour ces Mini-Jeux avec notamment en tête, la double championne de Polynésie en titre, Rarau Taerea-Pani. Elle sera accompagnée par l'autre espoir, Flavia Reid-Amaru, et l'expérimentée Laina Farair. Diandra Mawhinney, installée en métropole, complète cette sélection.



Quant à la raison de l'absence d'homme, du côté de la fédération tahitienne de golf, on avance le fait que le niveau du tableau masculin était bien trop relevé pour espérer un bon résultat. De plus, les critères de sélection décrétés par les organisateurs de ces Mini-Jeux imposaient d'avoir au golf la moitié de ses athlètes sélectionnés âgés de 18 ans ou moins au moment de la compétition. Un autre frein pour la fédé de golf qui ne pouvait de toute façon pas compter sur deux de ses meilleurs espoirs, Ari De Maeyer et Dimitri David, tous les deux installés à l'étranger depuis l'année dernière.



Les espoirs du golf tahitien reposeront donc sur les épaules de ces dames. En 2019 déjà aux Samoa, la sélection féminine, emmenée à l'époque par Maguy Dury avec également Flavia Reid-Amaru, avait décroché la seule médaille polynésienne sur le parcours de Apia, avec du bronze au tournoi par équipe. L'objectif avoué par le chef de délégation, Matahiapo Wohler, sera au moins de réitérer cette performance à Saipan. Le principal défi pour les Tahitiennes, comme pour toutes leurs adversaires aussi, sera d'apprivoiser au plus vite le parcours proposé pour la compétition. “On aura quelques jours avant le début de la compétition pour s'acclimater au mieux à ce parcours et aux conditions climatiques sur place”, explique Wohler.



Les athlètes des Fidji et de la Nouvelle-Calédonie devraient être les principaux adversaires des Tahitiennes à Saipan.