Jean-Pierre Raffarin en Polynésie du 3 au 13 septembre

Papeete le 30 août 2023. Dans le cadre de son programme « perspectives économiques », la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) organise la venue sur le fenua de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre et Président de Leaders pour la Paix, pour une série de rencontres sur les enjeux économiques actuels et futurs dans un contexte géopolitique en mouvement.



Jean-Pierre Raffarin est engagé dans de nombreuses actions internationales, avec l’ONG « Leaders pour la Paix » et la fondation « Prospective et Innovation » qu’il préside. Fin connaisseur de la Chine, il livrera son analyse et son décryptage des sujets économiques et géostratégiques, dans un contexte de tensions internationales. Acteur et élu de terrain, il ira à la rencontre des chefs d’entreprises lors d’un tour de l’île de Tahiti.

Ancien élève et professeur à l’ESCP Business School, et fervent promoteur de la jeunesse, il évoquera les sujets de leadership avec les étudiants de l’ECT.