Jean-Philippe Gatien en démonstration à la salle Pater

Tahiti, le 15 août 2022 - Membre du comité organisateur des Jeux Olympiques de Paris 2024 actuellement en visite à Tahiti et ancien champion pongiste de niveau mondial, Jean-Philippe Gatien a été accueilli lundi matin à la salle Pater de Pirae dédiée au tennis de table. Il y a échangé des balles avec des pongistes locaux.



Nommé directeur des sports du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 (COJO), Jean-Philippe Gatien est partie prenante de la délégation conduite à Tahiti par Tony Estanguet pour y finaliser l’organisation de l’épreuve de surf à Teahupo’o lors des JO 2024. Les conventions liant la Polynésie française au COJO doivent être signées mardi. Mais lundi, c’était place au tennis de table à la salle Pater, la Fédération tahitienne de tennis de table ayant convié Jean-Philippe Gatien à venir se produire en démonstration, Tony Estanguet et Naea Bennett le ministre des Sports l’accompagnant pour l’occasion.



La salle de Pater avait fait le plein entre dirigeants et licenciés de la FTTT, parents et accompagnateurs pour observer le meilleur pongiste français de tous les temps qui décrocha notamment parmi sa multitude de titres, celui de vice-champion olympique à Barcelone en 1992 et qui fut sacré champion du monde à Göteborg en 1993.

‘’Un formidable accueil’’ Son palmarès compte aussi 13 titres de champions de France. Et si Jean-Philippe Gatien ne consacre plus beaucoup de temps au tennis de table car très accaparé par ses différentes fonctions, il a gardé de beaux restes. Il a échangé des balles pendant près d’une heure face à des pongistes locaux, des plus jeunes espoirs de la discipline aux champions confirmés. Il s’est ensuite livré au jeu des questions-réponses avec beaucoup de disponibilités. Il s’est confié sur son séjour à Tahiti : "J’aimerais d’abord mettre en avant le formidable accueil qui nous est fait à Tahiti et c’est encore le cas aujourd’hui avec une séquence particulière et émotionnelle pour moi puisqu’elle est consacrée à mon sport. C’est important pour nous d’avoir des contacts en direct avec les autorités, la population, les fédérations et les athlètes. L’objectif, c’est d’embarquer tous ensemble vers les JO 2024 et l’épreuve de surf qui se tiendra à Teahupoo. Il y a une belle histoire à écrire pour valoriser la culture locale et la population extrêmement accueillante et souriante. Nous avons fait le choix de Teahupoo plutôt qu’un spot en France pour sa vague qui est mondialement réputée. On va construire l’événement tous ensemble en s’adaptant au site avec le souci d’y préserver l’excellence environnementale"

La venue de Jean-Philippe Gatien en préambule aux Oceania Le tennis de table tahitien s’apprête à vivre un autre événement prochainement avec le rendez-vous des Oceania qui auront lieu en Australie du 2 au 10 septembre. Toutes catégories d’âge confondues, ce sont une dizaine de joueurs et joueuses qui feront le déplacement en Australie sous la direction d’Alizé Belrose, le directeur technique de la Fédération tahitienne de tennis de table présidée par Heifara Lanteires depuis cette saison. Les intéressés, à commencer par Océan Belrose, Bydhir Carnet et Teiki Kautai qui représenteront Tahiti en Open, sont en pleine préparation avec l’apport ponctuel d’Alexandre Poisson qui vient d’obtenir son diplôme d’entraîneur et qui exerce à Montpellier. La délégation tahitienne vise des médailles en Australie et des qualifications pour les moins de 15 ans pour les Championnats du monde qui auront lieu en fin d’année.



La venue de Jean-Philippe Gatien à la salle Pater était une bonne façon pour tous, et pour les partants en Australie en particulier, d’appréhender le haut niveau. Et même si le très grand champion français ne fait plus l’actualité de sa discipline depuis déjà longtemps, il en a marqué l’histoire.



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Août 2022 à 18:07 | Lu 571 fois