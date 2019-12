Jean Pérès, figure de l’administration, s’est éteint

Jean Pérès était officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du mérite, commandeur des palmes académiques, commandeur de l’Ordre de Tahiti-Nui. « Ceux qui auront eu la chance de le fréquenter garderont le souvenir, d’une personnalité remarquable, d’un esprit fin et pénétrant, possédant une science de l’administration publique extrêmement étendue », écrivent ses proches lundi, en accompagnement de sa biographie.



« Au cours de sa carrière, Jean Pérès a constamment suscité sympathie et admiration. Travailleur infatigable, il aura été exemplaire, en Polynésie française, tant à cause de sa calme application aux tâches administratives les plus difficiles, qu’en raison de son abnégation au service de tous ceux qu'il eut l'occasion d'aider ou de servir.

C'était un homme discret, c'est pourquoi ceux qui l'ont connu auront à cœur d'attester, avec reconnaissance, l'importance des services considérables qu'il a rendus à la collectivité. »



Dans un communiqué diffusé lundi matin, le gouvernement a rendu hommage à un « homme discret, qui laisse le souvenir d’un travailleur infatigable au service de la cause publique et d’une grande finesse d’esprit ».