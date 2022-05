Jean-Marc Rimaud intouchable au triathlon de Punaauia

Tahiti, le 15 mai 2022 - Trois épreuves qui ont réuni 157 participants figuraient au programme du triathlon de Punaauia organisé dimanche matin au Parc Vairai. Le triathlon S, course phare du programme a été survolé par Jean-Marc Rimaud, Guénaëlle Rauby s’imposant chez les dames.



L’AS Tamarii Punaruu, en collaboration avec la Fédération tahitienne de triathlon, a convié dimanche matin les triathlètes locaux à se produire au Parc Vairai où a lieu la natation et la course à pied, le parcours cycliste étant fixé entre le parc et la mairie de Punaauia avec un certain nombre de boucles à parcourir en fonction de la distance des épreuves. Triathlètes expérimentés ou pratiquants occasionnels, chacun a le choix d’une distance adaptée à ses moyens entre triathlon S, XS et duathlon.



Le triathlon S a ouvert le programme avec 75 engagés et avec la présence de tous les ténors locaux à l’exception du numéro 1 tahitien, Benjamin Zorgnotti qui participe actuellement au circuit national de triathlon en métropole. En l’absence de Zorgnotti, Jean-Marc Rimaud faisait figure de grand favori et de fait, le sociétaire de Kona Tri a entériné son statut dès la natation dont il a bouclé le parcours avec une avance importante. Il a encore creusé l’écart sur la portion cycliste qu’il a parcouru à 42 km/h de moyenne. Et s’il soufflait un peu en course à pied, il a passé la ligne d’arrivée en vainqueur après 1 h 00’ 36’’ de course.

Objectif championnat du monde de Xterra pour Jean-Marc Rimaud Jean-Marc Rimaud a évoqué ses objectifs à venir : ‘’Je ne participerai pas aux Mini-Jeux car il faut cinq ans de présence sur le territoire pour être sélectionnable et il me manque un mois, mais ce n’est que partie remise car j’espère bien participer aux Jeux de 2023 et 2027. Mais au mois de juin, je vais participer à deux étapes de Xterra de Coupe du monde pour essayer de décrocher ma qualification pour les Championnats du monde de la discipline qui auront lieu le 1er octobre en Italie’’.



Derrière Jean-Marc Rimaud, ça a bataillé pour les places d’honneur. Thomas Lubin a passé la ligne d’arrivée en 2e position à 1’ 33’’ du vainqueur, Damien Troquenet complétant le podium en 1 h 03’ 56’’.



Ça s’annoncait ouvert chez les dames entre Maïdi Susset lauréate du triathlon de Puunui début avril et Guénaëlle Rauby en pleine forme actuellement. Et c’est bien celle-ci qui l’a emporté chez les dames avec un chrono de 1 h 09’ 47’’ et une 13e place au scratch, Maidi Susset terminant 17e et 2e féminine en 1 h 10’ 19’’. Emmanuel Hutin a pour sa part remporté le duathlon (14 engagés) qu’il a également survolé en 55’ 34’’ devant Romain Raousset et Guillaume Delaunay.



Le triathlon XS (68 participants) et les courses jeunes ont animé l’événement en deuxième partie de matinée. Kohai Schmit l’emporte chez les hommes sur la distance XS en 31’ 39’’ et Cassandra Chang Sang s’impose chez les dames en 35’ 37’’. Prochain rendez-vous pour le triathlon local le jeudi 26 mai avec les Championnats de Polynésie d’aquathlon organisés au Parc Vairai.

Les résultats *Triathlon S (nat 750 m., vélo 20 km, cap 5 km)

1. Jean-Marc Rimaud Kona Tri 1 h 00’’ 36’’

2. Thomas Lubin Kona Tri 1 h 02’ 09’’

3. Damien Troquenet VSOP Mozteam 1 h 03’ 56’’

4. Adrien Claeyssen NL 1 h 05’ 00’’

5. Yoann Hotelier Kona Tri 1 h 06’ 51’’

6. Nainoa Tanetoa CNP 1 h 07’ 26’’

7. Yvann Colot Marara Tri 1 h 07’ 40’’

8. Michel Teae Marara Tri 1 h 07’ 44’’

9. Toanui Gobrait Marara Tri 1 h 08’ 12’’

10. Antoine Vastel NL 1 h 08’ 25’’

…

13. Guénaëlle Rauby TPT 1 h 09’ 47’’ (1re femme)

17. Maidi Susset CNP 1 h 10’ 19’’ (2è femme)



*Duathlon (cap 2,5 km, vélo 20 km, cap 5 km)

1. Emmanuel Hutin NL 55’ 34’’

2. Romain Raousset NL 59’ 39’’

3. Guillaume Delaunay VSOP Mozteam 59’ 41’’



*Triathlon XS (nat 400 m., vélo 10 km, cap 2,5 km)

Vainqueur hommes : Kohai Schmit CNP 31’ 39’’

Vainqueur dames : Cassandra Chang Sang CNP 35’ 37’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Mai 2022 à 14:13 | Lu 376 fois