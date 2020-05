Jean-Marc Mocellin installé à la tête de Tahiti Tourisme

Tahiti, le 28 mai 2020 - Jean-Marc Mocellin, nouveau directeur général de Tahiti Tourisme, a été accueilli jeudi matin par les équipes du groupement et par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.



C'est un défi de taille qui attend Jean-Marc Mocellin dans les prochains mois, voire les prochaines années. Nommé à la tête de Tahiti Tourisme le 6 avril dernier, Mocellin a été officiellement présenté jeudi aux équipes du groupement et à la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau.



Avant de prendre son poste à Tahiti, Jean-Marc Mocellin était à la tête de l’office du tourisme de la Nouvelle-Calédonie. Depuis sa nomination, il a assuré la direction de Tahiti Tourisme en télétravail. Il a participé activement aux phases d’accompagnement des acteurs de l’industrie ainsi qu’à l’élaboration des stratégies de reprise du tourisme d’intérieur et international. Il a notamment pris part aux échanges relatifs à l’ouverture des vols internationaux, lors du conseil interministériel du gouvernement qui s’est tenu la semaine dernière.



"Sa connaissance et sa passion pour notre fenua sont le gage de son engagement pour notre destination, notamment dans cette période de crise majeure de notre industrie touristique", a déclaré Nicole Bouteau.



"Je viens avec toute ma motivation et mon dynamisme", a pour sa part indiqué le nouveau patron de Tahiti Tourisme. Jean-Marc Mocellin arrive donc dans un contexte très difficile pour le tourisme polynésien. Deux plans sociaux, le premier concernant l'InterContinental de Moorea et le second concernant le Méridien de Bora Bora, ont été annoncés cette semaine. Des plans sociaux qui mettront sur le carreau 339 employés.