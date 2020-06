Jean-Marc Mocellin : "La décision de réouverture vaut plus que des budgets d'aides"

La Polynésie française peut miser sur son « label » covid-free comme argument pour les touristes internationaux. Est-il donc selon vous capital de préserver la destination de l’importation du virus même après la réouverture à l’international ? Cet équilibre n’est-il pas complexe à trouver ?



"Il est important que les touristes sachent qu'il n'y a pas eu de pandémie en Polynésie, pas de morts et cela suffit. On ne va pas axer notre communication autour de ça. Ce qui est important, c'est que tout le monde sache que le pays s'est organisé au niveau sanitaire, qu'il a appris à gérer la situation. Ce qui nous permet aujourd'hui de franchir de nouvelles étapes d'une manière progressive. La réouverture se fait avec des conditions d'entrée assez strictes qui ont été établies par le ministère de la Santé polynésien, plus strictes qu'en métropole. C'est une démonstration du sérieux du pays. Et c'est là tout l'enjeu. Il faut être sérieux, organisé et strict en matière de sécurité sanitaire, mais il ne faut pas non plus rendre la destination aseptisée. On ne vient pas en Polynésie en confinement. On vient profiter de la Polynésie pour tous ses atouts, notamment le contact avec la population, l'accueil, la culture… La Polynésie doit conserver sa crédibilité en tant que destination touristique sérieuse mais toujours accueillante. C'est un équilibre clairement difficile à trouver. C'est pour cela que l'on a commencé une campagne de sensibilisation de la population et des professionnels le week-end dernier."



Concernant le secteur de la grande hôtellerie, deux établissements ont déjà annoncé leurs fermetures pour au moins 18 mois avec plans sociaux. Le secteur a-t-il besoin de davantage d’aides publiques pour éviter la crise ?



"Je pense que le Pays et l'Etat ont déjà été extrêmement réactifs pour mettre en place des plans de sauvetage des entreprises et de sauvegarde des emplois. Evidemment on peut toujours faire plus, mais encore faut-il avoir le budget pour. On parle de deux hôtels qui ont fermé mais qui vont un jour se rouvrir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, une douzaine d'hôtels ont fermé suite à une crise économique et politique. On n'en est encore pas là. Les mesures sont prises, et pour moi, l'important c'est, plutôt que de penser que demander un budget supplémentaire, trouver un équilibre extrêmement compliqué entre la nécessité de rouvrir et maintenir la protection sanitaire. La décision de réouverture vaut beaucoup plus que des budgets d'aides que l'on pourrait rajouter. Le Pays ne peut plus vivre en autarcie comme cela a été le cas pendant deux mois et demi. Il y aura sûrement des cas qui arriveront, mais la différence qu'il y a comparé à il y a quelques mois c'est que le Pays est beaucoup mieux préparé. Il va falloir vivre avec, sinon on s'enferme et on meurt à petit feu."