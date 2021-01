Jean-Christophe Shigetomi promu chevalier des arts et des lettres

Tahiti, le 25 janvier 2021 - Passionné d’histoire contemporaine et auteur de plusieurs ouvrages sur les engagés tahitiens dans les deux guerres mondiales et en Indochine, Jean-Christophe Shigetomi est nommé dans l’ordre des arts et des lettres.



La décoration est honorifique, mais elle vient saluer des années d’engagement pour Jean-Christophe Shigetomi. Ce passionné d’histoire contemporaine figure en effet au nombre des lauréats de la promotion "été 2020" de l’ordre national des arts et des lettres, où un arrêté du ministère de la Culture, en date du 18 décembre dernier, le distingue au rang de chevalier.



Jean-Christophe Shigetomi consacre depuis plusieurs années son temps libre à la mémoire des volontaires tahitiens engagés dans les conflits armés du XXe siècle. Après un premier ouvrage dédié aux Tamari'i Volontaires, l’auteur s’est penché sur le parcours des Poilus tahitiens engagés dans la Grande guerre. Son dernier ouvrage historique s’intéresse aux Tahitiens enrôlés dans les guerres d'Indochine et de Corée.



Ce diplômé de l'Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence et titulaire d'un Diplôme d'Études supérieures spécialisées dans les transports aériens est aussi l’auteur d’un roman historique intitulé le 11e SAS Tahitien. Une fiction qui raconte l'épopée d'un natif des îles Sous-le-Vent engagé en 1943 dans les rangs des parachutistes du 4e Special Air Service (SAS).



L’auteur travaille actuellement sur trois nouveaux ouvrages : "Bobcats, les Américains à Bora Bora" ; "Horue, le surf tahitien de ses origines à la mâchoire de Teahupoo" ; et "Tama'i : Des rivalités ancestrales à la bataille de Fei-pi, annexions et résistances en Océanie française".



Jean-Christophe Shigetomi est aussi le promoteur de deux expositions consacrées aux Tamari'i Volontaires, à Paris en juin 2014 et à Tahiti en juillet 2014 dans le cadre des commémorations des 70 ans des combats de la libération. Un film de 90 minutes tiré de Tamari'i Volontaires est paru en septembre 2015. En décembre 2020, le film Tahiti-Saigon Story s’inspire de ses deux livres sur la Guerre d'Indochine. Poilus tahitiens a fait aussi l'objet d'une exposition labélisée dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre en 2016.



Plus récemment, Jean-Christophe Shigetomi a supervisé l'exposition labélisée Poilus tahitiens, en 2018 à la Présidence et le pavoisement l’année dernière de l'avenue Pouvana'a a Oopa avec des portraits colorisés de Tamari'i Volontaires, pour les 80 ans du ralliement des Établissement français d’Océanie FO à la France libre.



Avec l'association Mémoire polynésienne, il a procédé à la réhabilitation d'un fortin datant de 1844 classé monument historique à Punaauia.



Sa distinction fait suite à une proposition de nomination faite au ministère de la Culture en 2019 par l’ancienne directrice de la Maison de la Culture, Hinatea Ahnne, établissement où Jean-Christophe Shigetomi occupe aujourd’hui le poste de directeur adjoint.