"Je donne mon sang pour sauver des vies"

Papeete, le 12 juin 2018- A l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, toute l'équipe du Centre de transfusion sanguine de Polynésie française se mobilise jeudi 14 juin pour informer et accueillir les donneurs dans ses locaux à l'hôpital du Taaone. Autonome en sang, la Polynésie ne peut compter que sur elle-même pour couvrir ses besoins en sang. Le Centre de transfusion sanguine est donc toujours à la recherche de donneurs.



"Je donne mon sang depuis le lycée, cela fait 30 ans maintenant, à raison au moins de trois fois par an. Parfois, je donne des plaquettes aussi. Je donne pour sauver des vies" , explique avec pudeur Haimana, venu tôt ce matin au Centre de transfusion sanguine (CTS). Et des donneurs comme Haimana, toute l'équipe du CTS espère bien en "recruter" davantage jeudi lors de la Journée mondiale des donneurs de sang en accueillant le public jusqu'à 17 heures.

Opérateur unique de la transfusion sanguine en Polynésie française, le CTS est en charge de la collecte de dons de sang, de la préparation et de la distribution des produits sanguins qualifiés sur tout le territoire. "La Polynésie est autonome en sang. On approvisionne l'hôpital bien sûr, mais également les cliniques de Tahiti et les hôpitaux de Moorea, Raiatea et de Nuku Hiva", détaille le Dr Henri-Pierre Mallet du CTS. Et pour fournir la Polynésie en sang et en produits sanguins, le fenua, en raison de son éloignement géographique ne peut compter que sur lui-même et donc sur la générosité des donneurs.