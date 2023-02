“Je déclare” dématérialise les taxes douanières

Tahiti, le 08 février 2023 – La nouvelle plateforme de dématérialisation de paiement des taxes douanières “Je déclare” a été approuvée mercredi en conseil des ministres.



Le dispositif de dématérialisation des taxes douanières “Je Déclare” doit bientôt être accessible pour tous les usagers. Ce téléservice a été approuvé mercredi par un arrêté lors du conseil des ministres.



Les marchandises non commerciales détenues par des voyageurs ou des personnels d'équipages, arrivées par l'aéroport de Tahiti-Faa'a sont normalement assujettis à des taxes forfaitaires lors de leur passage à la douane. Ce nouveau dispositif permettra de dématérialiser la perception de cette taxation, afin de d'améliorer l'efficacité du service et de la procédure “chronophages” pour les douaniers et “source d'insatisfaction des usagers”, souligne le compte rendu du conseil des ministres mercredi. Avec cette dématérialisation, le voyageur pourra estimer le montant de la taxe forfaitaire mais également – s’il prévoit de dépasser la franchise douanière – déclarer et payer en ligne des marchandises jusqu’à 48 heures avant son arrivée en Polynésie.



L'usager qui utilisera “Je déclare”, en s'acquittant de la taxation forfaitaire avant le contrôle, n'aura plus qu'à présenter ses marchandises et sa quittance conservée sur son téléphone ou sur papier. Dans le cas où le téléservice ne serait pas disponible, ou sur demande du voyageur, les douaniers procèderont de manière traditionnelle. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans la construction de l’e-administration de la Polynésie.





Article de Thibault Segalard