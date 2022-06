Jarry : il revient !

TAHITI, le 1er juin 2022 - L’humoriste Jarry qui était déjà venu en 2018 avec son spectacle Atypique est de retour en Polynésie avec un spectacle intitulé Titre. Il sera au grand théâtre les samedi 24 et dimanche 25 septembre. La billetterie est ouverte.



Titre (c’est bien le titre du nouveau spectacle de Jarry !) est un show toujours aussi “ fou, déjanté, rythmé et tendre ” promettent les organisateurs. C’est 1h30 d’aventure humaine, de tête à tête qui permet à chaque fois une représentation unique. Le rythme est endiablé et Jarry ose à chaque représentation “ la prise de risque ”.



Un véritable moment de partage, familial et convivial, où l’interactivité est la clé. “ De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec Jarry .” Ce spectacle se veut comme un grand rassemblement populaire, il parle à chacun.



Son premier spectacle, intitulé Atypique, qu’il avait présenté en Polynésie en 2018, fut un succès au-delà de la métropole : en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, à Nouméa, sur l’île de la Réunion, au Québec. Interrogé alors à propos de son humour, Jarry répondait : “ Je dirais que j’ai un humour assez corrosif et surtout j’aime bien rire de tout sans choquer, sans me moquer des gens. Moi je pense que l’on est fait pour vivre ensemble et s’amuser ensemble. Je pense que j’ai un humour plutôt pour faire rire l’ensemble. C’est compliqué… Je dirais que j’ai un humour de pote comme si on était en soirée et que je voulais vous faire rire .”



De la danse à l'humour



Comédien depuis tout petit, Jarry a démarré dans le milieu artistique par la danse, il a intégré la compagnie de danse hip-hop Exprime au Centre national de danse contemporaine. Il a fait du théâtre au lycée où, à 17 ans, il a pris le pseudonyme Jarry (le nom de jeune fille de sa mère).



Il a été convoité par la télévision (Star sous hypnose ou Vendredi tout est Jarry sur TF1). Pourtant, à l’origine, il ne s’imaginait pas dans la comédie, “ à la base je voulais vraiment être tragédien, j’avais pas du tout envie d’être humoriste ”. Mais à chaque fois qu’il s’essayait à l’exercice… “ les gens étaient morts de rire ”. “Donc on m’a très gentiment fait comprendre que j’avais plutôt une nature humoristique.” La première fois qu’il a écrit un sketch, le succès a été au rendez-vous. “ Je me suis aperçu que c’est exactement ça que je veux faire, c’est l’endroit où je veux être. ”



Il a testé un certain nombre de métiers, s’est retrouvé en difficulté là où il pensait être à l'aise. À l'inverse, il a réussi là où il craignait de mal s'en sortir. “Ce qui a déconstruit chez moi un certain nombre de schémas. Il ne faut pas se fier aux apparences et, même si on a un but, il faut voir sur son chemin les gens qui peuvent changer votre vie.” Fort de ses expériences, l’humoriste sait marquer la différence avec des spectacles qui démontent les préjugés et rit des stéréotypes.



Lors de son séjour au fenua en 2018, il avouait déjà être touché par la Polynésie. “Ce qui me touche ? C'est la simplicité des gens, hommes et femmes. Dans la rue, on me fait la bise, il n'y a pas de chichi, on te prend comme tu es, que tu sois maniéré, gros, maigre, grand ou petit. Ce qui me parle car je suis sensible au jugement hâtif.” Un sujet qu’il aborde dans ses spectacles.



Pratique



Le 25 et 26 septembre au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Tarif : à partir de 5 500 Fcfp

Dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et



Contacts



Un événement Facebook a été créé : Jarry [titre] à Tahiti

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 1 Juin 2022