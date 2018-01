Jarry à Tahiti !

PAPEETE, le 23 janvier 2018 - Le show man Jarry vient présenter son univers "atypique" en Polynésie. À la croisée du stand-up et de la galerie de personnages il promet un spectacle "fou" et… "atypique" à propos de sa recherche d'emploi. Du poste de caissier chez Lidl à membre du GIGN en passant par majorette, il n'oublie rien.



Jarry est humoriste. Il a été remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis, Stars sous Hypnose (TF1), Vivement Dimanche et Comment ça va bien (France 2). Il monte sur scène pour présenter son univers "Atypique".



Son histoire de recherche d'emplois



À la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle " fou " et " atypique ". Bien au-delà du one-man-show il catapulte les spectateurs dans l'histoire de sa recherche d'emploi. L'occasion pour lui de dépeindre ses différentes expériences professionnelles de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...



L'artiste est issu d'une famille d'ouvriers viticoles de Rablay-sur-Layon (près d'Angers, France). Il a fait ses premières armes dans une compagnie de danse hip-hop au Centre national de danse contemporaine. Son nom, Jarry, il le tient de sa mère. Passionné par la scène, il a donné des cours d'expression théâtrale dans des lycées ou lors d'interventions dans des maisons d'arrêt. Pendant sept ans, il a formé des enseignants au Maroc, en Tunisie et au Mali dans le cadre de programmes d'apprentissage de la langue à travers l'expression théâtrale.



Il débarque à Paris à l'aube des années 2000



Il a quitté sa région natale en 1999 pour Paris. Il avait 22 ans. Là, il a commencé sa carrière de comédien. Il a joué dans la compagnie Entrées de jeu dirigé par Bernard Grosjean. Il s'est formé à l'improvisation pendant près de dix ans. En parallèle, il a fait des apparitions dans des comédies au cinéma.



Lors du tournage de Bambou en 2009, il a rencontré Didier Bourdon, réalisateur du film. Lequel lui a conseillé de se lancer dans le one-man-show. Il a présenté Atypique pour la première fois en 2013.



Jarry surprend, amuse, attendrit, fait rire. Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans les pas de danse cet "hurluberlu éberlué" bouscule les idées reçues, fait la peau aux stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et hors norme.



D’APRÈS COMMUNIQUE