Japon: un séisme secoue Tokyo et ses environs, pas d'alerte au tsunami

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 20/03/2024 - La capitale japonaise et ses environs ont été secoués jeudi matin par un tremblement de terre de magnitude 5,3 qui a provoqué l'arrêt de certains trains à grande vitesse, mais n'a pas entraîné d'alerte au tsunami.



Le séisme s'est produit à 09H08 (00H08 GMT) dans le département d'Ibaraki (nord-est de Tokyo) à une profondeur d'une cinquantaine de kilomètres, a indiqué l'Agence météorologique japonaise.



Aucun dégât ni blessé n'a été signalé immédiatement après le tremblement de terre, qui a entraîné la suspension des trains à grande vitesse, les Shinkansen, entre Tokyo et Koriyama, dans le département de Fukushima (nord-est du pays), en raison d'une panne d'électricité, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.



Hiroyuki Sanada, un responsable de l'Autorité japonaise de sûreté nucléaire (NRA), a déclaré qu'"aucune anomalie" n'avait été signalée à la centrale nucléaire de Tokai Daini à Ibaraki, qui a été arrêtée pour des contrôles de sécurité.



Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Japon est l'un des pays où les tremblements de terre sont les plus fréquents.



L'archipel nippon est hanté par le souvenir du terrible séisme de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami géant en mars 2011 sur ses côtes nord-est, une catastrophe qui a fait quelque 20.000 morts et disparus.



Début janvier, un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé la péninsule de Noto, sur la côte de la mer du Japon, provoquant la mort de plus de 230 personnes et l'effondrement de nombreux bâtiments.

le Jeudi 21 Mars 2024 à 06:20 | Lu 107 fois